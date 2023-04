Woonzorgcentrum trakteert vrijwilligers tijdens flowerpower feest

Het woonzorgcentrum Rustenhove zette onlangs haar 120 vrijwilligers in de kijker tijdens een flowerpower feest. Het Ledegemse woonzorgcentrum kan rekenen op tal van vrijwilligers voor onder andere de werking van de cafetaria, het busvervoer, begeleiding tijdens wandelingen en andere activiteiten. In 2022 presteerden die vrijwilligers maar liefst 7.500 uur vrijwilligerswerk. De vrijwilligers werden tijdens het feest getrakteerd op een etentje. Wie zich wil inzetten als vrijwilliger binnen Rustenhove kan contact opnemen via 056 50 94 71 of animatie@rustenhove.be. (BF/foto JS)