Woonzorgcentrum Rozenberg start met dagverzorging: “Elke dag een andere activiteit”

Zopas werd in de gebouwen van WZC Rozenberg een knus en gezellig centrum voor dagverzorging officieel opengesteld. Dit nieuwe initiatief komt van Curando in samenwerking met het OCMW van Oostrozebeke. Het dagcentrum start zijn activiteiten vanaf 6 januari.

Het starten van een dagverzorgingscentrum in Oostrozebeke heeft volgens Heidi Van Doorne, directeur woonzorgzone Curando, alles te maken met de visie van Curando, namelijk ervoor zorgen dat mensen langer thuis en in hun eigen omgeving kunnen wonen. “De opstart van het dagcentrum Rozenberg past perfect binnen dit plaatje. Rozenberg biedt mensen een veilige en stimulerende omgeving met activiteiten, verzorging en begeleiding gedurende de dag en zorgt er ook voor dat de mantelzorger even op adem kan komen.”

Verhuis site rozenberg

“Het dagverzorgingscentrum momenteel ondergebracht in WZC Rozenberg is slechts een tijdelijke oplossing”, opent Isaline Duyck, de coördinator van het centrum voor dagverzorging Rozenberg. “Vanaf 2027 verhuist het centrum naar een volledige nieuwbouw op de site Rozenberg. Dit is ook het geval met de huidige werking van ‘t Tjuf, die zal verhuizen naar de nieuwbouw. Het pas geopende dagverzorgingscentrum start met een volledig nieuw team dat bestaat uit twee zorgkundigen en één verpleegster.”

ophaalbusje

“Wie van het zorgcentrum gebruik kan maken? Eigenlijk staat het nieuwe centrum open voor mensen met enige zorgbehoefte. Zelfs personen met een lichte vorm van dementie kunnen aankloppen, net als personen met fysieke problemen. Het dagzorgcentrum start met een capaciteit van een vijftal mensen maar eenmaal de nieuwbouw af is, wordt aan uitbreiding gedacht. Ons doel blijft vooral het ontlasten van de mantelzorgers en te zorgen voor een aangename dagbesteding. Het nieuwe centrum is open van 8.30 tot 16 uur. Wat meer is. Wij zorgen voor een ophaalbusje zodat de mensen kunnen gebracht worden en weer naar huis gebracht. Wie van deze dienst wenst gebruik te maken betaalt 28,5 euro voor een volle dag. Voor minder dan 5 uur opvang wordt 18,50 euro betaald. Wie er het busvervoer bijneemt betaalt nog eens 5 euro. Het dagverzorgingscentrum hecht heel veel belang aan een zinvolle dagbesteding. De toekomstige bezoekers zullen er onder meer de krant kunnen lezen en samen koken, want er is een goed ingerichte keukenhoek voorzien. Kortom, er wordt voorzien in elke dag een andere activiteit.”

Na een korte rondleiding kunnen we alleen maar beamen dat de toekomstige gebruikers het er echt naar hun zin zullen hebben. Naast een gemeenschappelijke ruimte is er zelfs een knusse kamer voor een ongestoord middagdutje.

Voor contact met het nieuwe dagcentrum kan men terecht op het telefoonnummer 051 23 49 66.