Woonzorgcentrum Ons Geluk in Oostende onder verhoogd toezicht geplaatst na vaststelling meerdere tekorten

Het woonzorgcentrum Ons Geluk in Oostende is onder verhoogd toezicht geplaatst. Deze beslissing werd genomen na een passage van de Zorginspectie, waarbij enkele cruciale tekorten werden vastgesteld. Het Nieuwsblad kon dat inspectieverslag inkijken.

Uit dat verslag blijkt onder meer dat de bewoners tot wel 17 uur lang in bed moeten blijven. Een andere oorzaak is dat er tekorten zijn rond medicatie, er is geen permanentie en er is een tekort aan medewerkersreactivering. Verder zijn er nog heel wat andere tekorten in het inspectieverslag. Zo hangt er bijvoorbeeld een doordringende urinegeur.

Woonzorgcentrum Ons Geluk is een kleinschalig woonzorgcentrum binnen de groep Care Ion. Aan ‘Het Nieuwsblad’ meldt de directie van Care Ion dat de problemen uit het inspectieverslag al grotendeels opgelost zijn. Volgens hen gaan de tekorten die in het inspectieverslag worden benoemd om een momentopname of een structureel personeelstekort in de hele sector.