Woonzorgcentrum Heilige Familie pakt uit met rolstoelfietsactie: “Met bewoners naar hun oude buurt”

Momenteel lopen in het woonzorgcentrum Heilige Familie allerlei acties voor een welbepaald goed doel: de aankoop van een rolstoelfiets. Daarmee kan men met bewoners hun oude buurt nog eens gaan verkennen.

“Enkele jaren terug konden we twee keer gebruik maken van de rolstoelfiets van de Thuiszorgwinkel in Kortrijk”, verduidelijkt animator en woonleefbegeleider Hermien Vandenborre. “Dit werd door veel bewoners enorm gesmaakt.”

“Onze bewoners genoten er met volle teugen van dat ze nog eens terug konden naar hun omgeving en vaak merkten hoe alles zo snel aan het veranderen was. Met wat geluk konden ze ook nog een babbeltje slaan met mensen uit de buurt. Zo is het idee gegroeid om met het woonzorgcentrum een dergelijke rolstoelfiets aan te schaffen.”

6 à 7.000 euro

“Voor de aankoop mag je al snel op een 6 à 7.000 euro rekenen. Een wedstrijd van Schoenen Torfs leverde helaas geen winst op. Vandaar dat we op zoek gingen naar andere kanalen om aan de broodnodige fondsen te geraken.”

“Een bedrijf zorgde al voor een mooie sponsoring, er komen anonieme giften binnen en we verzamelden ondertussen al 820 euro via www.doneeractie.nl. Die actie loopt nog altijd. We sparen naarstig verder.”

Praktische fiets

“Er werden via medewerkers, bewoners, familieleden en sympathisanten spontaan nieuwe acties opgestart”, gaat directeur van de vzw Seniorenzorg Heilige Familie Deerlijk Koen Bellers verder. “Er staan heel wat activiteiten op stapel: een verkoop van snoep, pannenkoeken, prosecco en paaseitjes, een mini-tentoonstelling met daaraan gekoppeld de verkoop van enkele schilderijen.”

“Een dergelijke rolstoelfiets heeft heel wat voordelen. De fiets is ontwikkeld om mensen, die in hun eigen rolstoel blijven zitten, per fiets te vervoeren. Er is geen transfer nodig tussen de rolstoel en de fiets. Zonder veel tilhulp of krachtinspanning wordt de bijrijder op het plateau van de fiets gereden.”

Vrijwilligers

“Het grote voordeel is dat de rolstoelgebruiker in de eigen rolstoel kan blijven zitten. De rolstoelfiets is stabiel, veilig en gemakkelijk in gebruik. Mensen die zwaar hulpbehoevend zijn, kunnen zo op een comfortabele manier eens wat verder dan de omgeving van het woonzorgcentrum.”

“We blijven verder investeren in warme zorg. Daarvoor kunnen we rekenen op een gemotiveerd medewerkersteam en de bereidwillige hulp van tal van vrijwilligers. Voor ons minibusje zijn we nog op zoek naar chauffeurs. Wie onze bezoekers van het dagcentrum een of meerdere dagen per week wil ophalen en/of naar huis wil brengen, is alvast heel welkom.”

Geïnteresseerden kunnen zich melden via 056 71 10 13 ofinfo@seniorenzorgdeerlijk.be