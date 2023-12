Woonzorgcentrum De Zathe viert tienjarig bestaan

Woonzorgcentrum De Zathe heeft zijn tienjarig jubileum gevierd met een feest voor bewoners, familie en personeel. Er werd gezellig geaperitiefd en goed getafeld – inclusief livemuziek tijdens het dessert. De Zathe gaat prat op een leuk en breed gamma aan activiteiten, dankzij de inzet van heel veel mensen.

“Op dit moment heeft De Zathe 96 bewoners en een team van 120 toegewijde personeelsleden, die zich inzetten om de senioren te omringen met de beste zorgen”, zegt animatrice Ine Decorte. “En ons tienjarig bestaan hebben we gevierd met een dag vol speciale activiteiten, waarbij de bewoners en hun families werden getrakteerd op een feest.”

Toewijding geëerd

“Het dagprogramma begon met een aperitiefmoment en een feestelijk middagmaal voor de bewoners. In de namiddag werd een smakelijk dessertbuffet geserveerd, op de tonen van het duo Astrid & Ellen. Astrid Sioen, geboren in Nieuwpoort, bracht op haar accordeon samen met Ellen op de viool een sfeervolle muzikale omlijsting. De dag eindigde met een officiële receptie in de stadshallen van Nieuwpoort, waar het personeel en vrijwilligers werden geëerd voor hun toewijding in de afgelopen tien jaar.”

In 2013 verhuisde het woonzorgcentrum van de Astridlaan naar de huidige locatie in de Onze Lieve Vrouwstraat. Die verhuis werd toen op een creatieve manier aangepakt, met onder meer de betrokkenheid van bewoners en personeel in een actionpainting-sessie. De schilderijen die daaruit resulteerden, hangen nu op de verschillende verdiepingen aan de muur. Een mooie herinnering. In 2013 was er ook een flash mob, en bij de tiende verjaardag kwam er opnieuw ‘plots’ een groep mensen bijeen. Spontane en verrassende bijeenkomsten die de gemeenschapsgeest in De Zathe illustreren.

Animatrice Ine Decorte, die al tien jaar bij De Zathe werkt: “We organiseren hier een divers gamma aan activiteiten. Die variëren van optredens en garnaalpellen tot kookactiviteiten en gezonde wandelingen – dat doen we in de zomer iedere week. Er zijn groepsactiviteiten zoals zangnamiddagen, soep maken, breien, kaarten en kranten voorlezen. Daarnaast zijn er individuele activiteiten, op maat, wat een grondige voorbereiding en planning vereist. Al die activiteiten kunnen we niet realiseren zonder de hulp van onze collega’s zorg, verpleging, huismoeders, de keuken en onze vrijwilligers.”

Het meest bevredigende aspect van haar werk, volgens Ine, is het respect dat ze krijgt van zowel de zorgvragers als hun familieleden, als ze een lach op hun gezicht kan toveren (PG)