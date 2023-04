Woon- en Zorghotel Aurélys krijgt award voor “Zorgwerkgever van het Jaar 2023”

Voor de 10e editie van “Zorgwerkgever van het Jaar 2023”, waarvan de uitreiking op 20 april plaatsvond in Docks Dome te Brussel, ontving de jury maar liefst 91 sterke dossiers van Vlaamse zorgorganisaties. Daaruit werden 30 zorgorganisaties genomineerd en 10 ultieme winnaars geselecteerd. Woon- en Zorghotel Aurélys werd de winnaar in de categorie “Woonzorgcentrum van het Jaar”.

Woon- en Zorghotel Aurélys, gelegen in Beveren-Leie, verlegt de grenzen van wat een woonzorgcentrum precies is. “We bieden een totaalconcept dat inzet op wonen én leven”, klinkt het. “Een ontmoetingshuis waar ouderen comfortabel vertoeven in een moderne omgeving. Bewoners die er verblijven, hebben zicht op het mooie en recent aangelegd stadspark De Mote, nabij de Leie. Doel van ons concept is ouderen zoveel mogelijk de regie van hun leven te laten behouden.”

“Met dit uniek woonconcept willen we ons onderscheiden van een doorsnee woonzorgcentrum. De extra ruime studio’s inclusief eigen keukentafel die familie samenbrengt, met aandacht voor privacy en autonomie, zijn één van onze troeven. Bovendien hebben we ook oog voor duurzaamheid en zorgt de moderne en tijdloze architectuur voor een mooi kader. Om tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners zijn er tal van initiatieven waar we graag mee uitpakken. Er is ruimte voor biofarming met bijenkweek, waar de bewoners kunnen werken in hun eigen moestuin. Er zijn ook tal van wellnessmogelijkheden in onze poolhouse en hebben we een eigen bistro ‘t Boshüs met terras dat aansluit op het stadspark.”

open communicatiecultuur

“Ons woonconcept en deze prijs hebben we tevens ook te danken aan onze gemotiveerde medewerkers die zich dagelijks inzetten om kwalitatieve zorgverlening aan te bieden. Hierbij denken we ook aan onze zorgmedewerkers, facilitaire en administratieve diensten. We koppelen de verpleegkundigen los van een zorgshift om de verpleegkundige taken op te nemen. Op die manier waarborgen we kwaliteit op vlak van wondzorg, medisch materiaalbeheer en medicatieveiligheid. We creëren een open en toegankelijk onthaal en een open communicatiecultuur. Woon- en Zorghotel Aurélys maakt deel uit van Zorggroep H. Hart te Kortrijk. Hierdoor kunnen we intersectoraal te werk gaan. Zo zijn er ook kinderopvang- en thuiszorginitiatieven aanwezig op de site.”

“Het is fantastisch om ambassadeur te mogen zijn voor alle woonzorgcentra in Vlaanderen en voor alle medewerkers in de zorg. Het is fijn om deze award voor Woon- en Zorghotel Aurélys in ontvangst te mogen nemen”, zegt Corporate Algemeen Directeur Wino Baeckelandt.