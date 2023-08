Wit-Gele Kruis verrast medewerkster met gepimpte dienstwagen

Je kent ze wel, de witte auto’s van het Wit-Gele Kruis die thuisverpleegkundigen van patiënt tot patiënt brengen. Vanaf nu zal er in elke Vlaamse provincie ook een gepimpte Wit-Gele Kruisauto rondrijden.

Thuisverpleging zit in de lift. De sector ziet de technische zorgen in de thuisomgeving toenemen. Het Wit-Gele Kruis, de grootste organisatie voor thuisverpleging, omarmt de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Om die uitdagingen aan te gaan, zijn gemotiveerde medewerkers nodig. Daarom zet de organisatie sterk in op rekrutering.

Sinds begin 2023 zijn er al 406 nieuwe thuisverpleegkundigen gestart bij het Wit-Gele Kruis. Stuk voor stuk zorgverleners die hun eigen persoonlijkheid en stijl in hun job steken. En net dat vindt het Wit-Gele Kruis zo belangrijk: ‘werken binnen onze aanpak, maar met je eigen stijl’ is dan ook de baseline van de rekruteringscampagne.

De voorbije maanden werden vijf medewerkers door hun collega’s verkozen als teken van dankbaarheid voor hun dagelijkse inzet. Als thuisverpleegkundige is een eigen persoonlijkheid of stijl belangrijk voor het team, maar zeker ook voor de patiënten. De collega’s bewezen elk op hun manier dat zij hun job extra kleur geven en krijgen een unieke bedanking: een gepimpte dienstwagen!

Voor West-Vlaanderen is ‘Chichi’, bijnaam voor Chinyere, thuisverpleegkundige uit Oostende, de gelukkige. Zowel door haar collega’s als door haar patiënten wordt ze ‘het zonnetje in huis’ genoemd. Ze wandelt overal binnen met de grootste glimlach.