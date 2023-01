Wit-Gele Kruis slaakt noodkreet voor betere financiering in Brugge: “We zijn aan handen en voeten gebonden”

“We zijn aan handen en voeten gebonden”, met deze boodschap protesteerden thuiszorgorganisatie Wit-Gele Kruis maandag tegen wat ze de onderfinanciering door de overheid noemen. “De inkomsten die het Wit-Gele Kruis krijgt vanuit de overheid zijn ruim onvoldoende om de sterk stijgende loonkost, door de indexering, te kunnen betalen”, zegt algemeen directeur van Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen Katalien Dendooven.

Enkele tientallen medewerkers van het Wit-Gele Kruis verzamelden maandagvoormiddag op de Markt in Brugge om te protesteren tegen de in hun ogen te beperking financiering door de federale overheid voor hun zorgprestaties. De actie loopt in alle provincies en ook aan het kabinet van federaal minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) in Brussel zal er actie gevoerd worden.

“We willen de beste thuisverpleging blijven geven, maar met de huidige financiering door de overheid kunnen wij dit niet blijven garanderen naar de toekomst toe”

Het symbool van het protest zijn de handen en voeten die met verband aan elkaar gebonden zijn. “We zijn inderdaad aan handen en voeten gebonden”’, zegt algemeen directeur van Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen Katalien Dendooven. “Het is onze maatschappelijk opdracht om kwalitatieve thuisverpleging aan te bieden aan patiënten die dit nodig hebben. We willen dit ook blijven doen, maar met de huidige financiering door de overheid kunnen wij dit niet blijven garanderen naar de toekomst toe. De huidige financiering zal op termijn leiden tot afbouw van de zorg voor zeer kwetsbare mensen, als er niet bijgestuurd wordt.”

38 miljoen bijleggen

Volgens het Wit-Gele Kruis stijgt de totale personeelskost tussen 2021 en 2023 met bijna 64 miljoen euro. Een stijging van 18 procent door de kort opeenvolgende loonindexeringen in die periode. “De inkomsten vanuit de ziektezekering volgen deze indexering niet waardoor er een groot gat ontstaat”, klinkt het. “Zonder extra maatregelen vanuit de overheid zal het Wit-Gele Kruis voor 2022 en 2023 bijna 38 miljoen moeten bijleggen vanuit haar eigen reserves. In principe kunnen we nog enkele jaren putten uit deze reserves, maar dat kan zeker niet blijven duren. Anders komen we in ernstige problemen en we willen toch ook een financieel gezonde organisatie blijven.”

Financiering herzien

Het Wit-Gele Kruis vraagt dus aan de overheid om de financiering van de diensten thuisverpleging met loontrekkenden op korte termijn te herzien, bijvoorbeeld door een vervroegde en/of kostenvolgende indexering van de honoraria. “Bij de ziekenhuizen en woon-zorgcentra volgt de financiering de loonindexeringen. Waarom kan dat dan niet in de thuisverpleging?”, vraagt algemeen directeur Katalien Dendooven zich af.