Wit-Gele Kruis in Torhout rijdt elektrisch: “Eerste stapjes richting duurzame mobiliteit”

Voortaan gaan enkele zorgverleners van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen naar hun patiënten op pad in een elektrische wagen. In totaal acht elektrische auto’s worden ingezet om het wagenpark een (klein) stukje duurzamer te maken. Het gaat om een pilootproject dat in Torhout werd voorgesteld.

Het project geniet de steun van het provinciebestuur en van Treffik, dat focust op bedrijfsmobiliteit in West-Vlaanderen. “We willen meer zicht krijgen op de voordelen en de uitdagingen van het op ronde gaan met een elektrische auto”, zegt Sofie Vanneste, de verantwoordelijke Communicatie van het Wit-Gele Kruis.

Grote stap vooruit

Bart Landuyt is manager Logistiek en Mobiliteit. “In totaal rijden onze thuisverpleegkundigen 13 miljoen kilometer op jaarbasis”, zegt hij. “We beseffen dat onze voetafdruk op het milieu aanzienlijk is en willen daarom nadenken over een meer duurzame manier om de zorgverleners tot bij de 13.000 patiënten te brengen. Heel wat collega’s gaan al op ronde met de fiets, maar pas door een switch naar elektrisch autorijden kunnen we een grote stap vooruit zetten inzake duurzaamheid. We willen bij de testcollega’s kijken waarmee we rekening moeten houden, onder andere op het vlak van laadmogelijkheden. Dat is een belangrijke uitdaging, aangezien de medewerkers van thuis vertrekken en dus bij een laadpaal in de buurt terecht moeten kunnen.”

“Een volledige en onmiddellijke uitrol van elektrisch rijden binnen de thuisverpleging is op dit moment nog niet mogelijk vanwege een aantal specifieke uitdagingen. Niet enkel het opladen van de wagen, maar nog meer het financiële plaatje. Binnen de zorgsector is een massale investering in de elektrificatie van het wagenpark allerminst in een handomdraai gebeurd. Toch zetten we met dit project de eerste stapjes richting een meer duurzame mobiliteit.”

Hap uit het budget

Thuisverpleegkundige Leen Vandenbulcke is een van de acht die de elektrische Citroën C3 mag uittesten. “Ik was onmiddellijk enthousiast om dat te doen”, zegt ze. “Thuis probeer ik ook bewust om te gaan met energie. Zo laat ik de auto staan als het mooi weer is en neem de fiets. Ik begrijp dat het moeilijk is om alle collega’s in één keer te laten overschakelen op elektrisch rijden, want dat is een grote hap uit het budget van het Wit-Gele Kruis. Er bestaan zonder twijfel ook op andere vlakken nog uitdagingen. De twee kanten van de medaille moeten afwogen worden.”