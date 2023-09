Wit-Gele Kruis Harelbeke schenkt 500 euro aan Welzijnsschakels Kuurne

Het Wit-Gele Kruis afdeling Harelbeke heeft een cheque van 500 euro geschonken aan de vereniging Welzijnsschakels in Kuurne.

Dat is een buurtparticipatieplatform voor mensen die het niet gemakkelijk hebben. De vereniging is vijf jaar geleden gestart met haar werking. "Toen kwamen er maar een drietal mensen langs op onze samenkomsten, maar tegenwoordig schommelt dat tussen 25 en 30", zegt Marc Plets.

“Hier kunnen ze zich ontspannen tijdens de activiteiten die we organiseren en we merken dat iedereen er heel veel aan heeft. Al is het maar omdat de eenzaamheid, waarin veel van onze mensen leven, voor een keer wordt doorbroken. We kunnen het geld goed gebruiken voor onze werking”, zegt Riet Goemaes van Welzijnsschakels. “Elke maand organiseren we op de tweede en vierde vrijdagmiddag een samenkomst in het wijkcentrum Sint-Pieter in de Hazelaarstraat in Kuurne.”