Wijkgezondheidscentrum Voorland is verhuisd

Begin september heeft wijkgezondheidscentrum (WGC) Het Voorland zijn intrek genomen in de Cirkelstraat 8. Ze blijven dus in het hart van het stadscentrum gevestigd, waardoor er voor de patiënten nauwelijks iets wijzigt. Buurtbewoners kunnen terecht bij het centrum voor eerstelijnsgezondheidszorg.

Toegankelijker

“We zijn blij met de uitbreiding van ons team en het feit dat we nu ook over meer fysieke ruimte beschikken dan in de Brabantstraat het geval was”, vertelt Els Van der Looven, huisarts bij het WGC. “Het gebouw is een stuk toegankelijker: er is een automatische inkomdeur, alle consultatieruimtes bevinden zich op de gelijkvloerse verdieping, er is een rolstoeltoegankelijk toilet, … We kunnen ook meer disciplines aanbieden dan voordien.”

Het centrum heeft drie vaste huisartsen en een arts in opleiding. “Daarnaast hebben we drie verpleegkundigen binnen het team, waarvan eentje zich heeft bijgeschoold tot diabetes-educator. Naast onze twee onthaalmedewerkers kunnen we ook terugvallen op een vijftal vrijwilligers.”

Voor wie zich aansluit bij een WGC betaalt de mutualiteit een forfaitair bedrag per patiënt, waardoor zij niet hoeven te betalen voor een consultatie. “Ons centrum is er voor alle mensen die in het centrum wonen met als begrenzing de zee, het Maria-Hendrikapark en de Koninginnelaan. Iedereen is bij ons welkom: jong, oud, arm of rijk. Het enige wat je moet doen is een overeenkomst afsluiten.”

wegwijs maken

“Oostende telt heel wat senioren, waarvan een groot deel pas op latere leeftijd in de stad zijn komen wonen. Vaak hebben ze daardoor geen huisarts en ook geen sociale omkadering”, legt Van der Looven uit. “Daarom is het zeker nuttig dat we ook een maatschappelijk werker hebben binnen onze organisatie, die overigens een bureau deelt met onze diëtiste. Jason helpt heel wat mensen de weg te vinden in het kluwen van de sociale kaart. Na een ziekenhuisopname zijn veel mensen aangewezen op vervoer of thuishulp, en patiënten hebben vaak ook nood aan hulp bij de administratie. Daar helpt hij allemaal bij. We houden ook regelmatig teamoverleg en hebben daarvoor nu een aparte vergaderzaal.”

“Naast de consultaties nemen wij ook onze preventieve rol op. We organiseerden al een aantal informatieavonden, onder andere over voeding bij kinderen en hoe omgaan met zwangerschap en de periode daarna. Deze activiteiten staan open voor alle ingeschreven patiënten.”

Huisbezoeken per fiets

Het centrum beschikt nu over een overdekte parkeerplaats waar de medewerkers hun fietsen kunnen stallen. “Alle huisbezoeken verlopen immers per fiets”, vertelt Van der Looven. “Daardoor ondervinden wij ook geen hinder van het nieuwe mobiliteitsplan. Onze patiënten wonen natuurlijk allemaal binnen het centrum, dus ver fietsen is het nooit.” (CWO)