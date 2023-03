Wevelgemse ondernemer haalt 150.000 euro op voor nieuw zorgplatform Routeez

Het doel was 50.000 euro, het werd uiteindelijk het drievoudige. De Wevelgemse ondernemer Levi Van Zele tankte in een mum van tijd 150.000 euro om zijn nieuw zorgplatform ‘Routeez’ te vermarkten. Routeez moet het beste van AI en technologie bundelen en zo zelfstandige zorgmedewerkers helpen hun planning te maken.

De zelfstandige zorgmedewerker kraakt onder de druk. Patiënten op de best mogelijk manier verzorgen en daarnaast nog eens bergen aan administratieve rompslomp verzetten. Denk maar aan de planning van het vervoer van patiënten, tijdschema’s voor de vele patiënten, medicijnen…

Daar wil Routeez nu te hulp springen. “Zorgplanning is een tijdrovend en meestal moeizaam proces, dat resulteert in hoge kosten voor zorgorganisaties. Een ontoereikende planning leidt tot tijdverlies en verloren zorg, met als gevolg ontevreden medewerkers en patiënten. Met Routeez combineren wij als softwareplatform zorgparameters, routeplanning en kunstmatige intelligentie om zo tot doeltreffende zorgplanning te komen”, zegt Levi Van Zele, oprichter en CEO van Routeez.

Hoeveel tijd en geld Routeez precies kan besparen, heeft het nog niet becijferd. Het maakt zich wel sterk dat de winsten, zowel financieel als qua timing, aanzienlijk zal zijn. “We verwachten dat dit zal variëren, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de organisatie. Pilootprojecten zullen helpen deze gegevens te bevestigen in de nabije toekomst. Door zorgplanningen efficienter te maken, geloven we dat Routeez de overhead voor zorgverleners sterk zal verminderen,” vult Levi aan.

Grote interesse

Het idee was er, de financiële middelen om wat op papier stond ook om te zetten naar de realiteit nog niet. Daarom lanceerde Routeez begin 2023 een crowdfundingcampagne. Het mikte oorspronkelijk op 50.000 euro. Dat bedrag werd vlot gehaald waardoor de ambities werden bijgeschaafd naar 100.000 euro. The sky is the limit zo bleek, twee maanden na de lancering haalde Routeez eigenhandig 150.000 euro op bij in totaal 80 investeerders. Een verdrievoudiging van het oorspronkelijke target.

Investeerders zien duidelijk heil in Routeez, en dat pleziert oprichter Levi Van Zele. “We zijn dolblij met het succes van onze crowdfunding-campagne voor Routeez. In zo’n korte periode 150.000 euro ophalen is een ongelooflijke prestatie denk ik, en we waren verrast door de snelheid. We zijn iedereen die ons heeft gesteund enorm dankbaar. Het is niet alleen een financiële mijlpaal voor ons, maar ook een bevestiging van de waarde die Routeez kan brengen aan de zorgsector,” vult hij aan.

Het vers kapitaal moet zorgen voor een vlotte doorstart van Routeez. Momenteel zet Levi, samen met collega’s Kenny Dorme en Pieter-Jan Beauprez de krijtlijnen uit. Een exacte datum plakken op de officiële lancering van Routeez, doet Levi nog niet. Wel zitten de eerste pilootprojecten al in de pijplijn. “Hoewel het tijd zal kosten om volledig functioneel te worden voor iedereen, zijn we enthousiast om binnenkort pilootprojecten te starten. We zijn van plan om stap voor stap te groeien, te beginnen met kleinere zorgorganisaties en zo verder te ontwikkelen.” Investeerders hebben is één zaak, de klanten moeten altijd volgen. Routeez merkt dat het concept van een zorgplatform breedgedragen is in de sector. “We zijn bezig met het opzetten van een stuurgroep met verschillende partijen, van individuele zorgverleners tot grote organisaties, en hebben van vele positieve reacties ontvangen met betrekking tot pilootprojecten,” dixit Levi.

Op de hoogte blijven van Routeez? https://punfyre.be/routeez/