Wereldmaand Dementie met film en voordracht

In het kader van de Wereldmaand Dementie hebben er twee activiteiten plaats, telkens in zaal Club de B met een toegangsprijs van 2 euro. Op donderdag 21 september om 20 uur wordt de film The Father vertoond, waarin Anthony Hopkins een 80-jarige man met dementie speelt, die zijn grip op de wereld is kwijtgeraakt. Op donderdag 12 oktober om 20 uur komt Griet Spanhove praten over ‘De kracht van lichaamstaal’. Ze geeft concrete vaardigheden die toepasbaar zijn in het dagelijkse leven. Tickets voor de film en de voordracht via www.ccdebrouckere.be. Info: ann.verhelst@torhout.be, 050 22 12 22. Op de foto v.l.n.r. Ann Verhelst, rusthuisdirecteur Françoise Devreese, schepen Joost Cuvelier, Nicolas Vanlersberghe en schepen Annick Vanderspurt. (JS)