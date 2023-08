Welzijnsschakel ‘t Kanal ontvangt cheque van beweging.net

Beweging.net Loppem schonk een cheque van 1.000 euro aan Welzijnsschakel ‘t Kanal Zedelgem, meteen de opbrengst van de solidariteitsdag. Een erg welgekomen schenking voor Welzijnsschakel ‘t Kanal Zedelgem, dat maandelijks kwetsbare mensen bijeenbrengt. Ook staan zij in voor voedselbedeling aan huis.

“De opbrengst van onze barbecuedag in mei zal door Welzijnsschakel ‘t Kanal Zedelgem goed besteed worden. We kiezen zoveel mogelijk om jaarlijks een goed doel in Zedelgem te steunen”, aldus Pieter Devooght, voorzitter van Beweging.net. Welzijnsschakel ’t Kanal mocht eerder al cheques van Beweging.net Loppem in ontvangst nemen.

Kwetsbare mensen

De Welzijnsschakel in Zedelgem is één van de 180 in Vlaanderen en brengt in de gemeente maandelijks kwetsbare mensen bijeen. Er worden activiteiten georganiseerd waarvoor zij anders nauwelijks kansen krijgen: een culturele uitstap of filmbezoek, een creatieve namiddag of samen koken. ’t Kanal probeert zo onderling sociaal contact en sociale integratie te bevorderen. In overleg met het lokaal bestuur proberen ze mee stappen te zetten voor mensen in armoede en hen op die manier ook de weg te laten vinden naar bevoegde instanties. Sinds corona startte ’t Kanal uit noodzaak ook met voedselbedeling aan huis. Een tweede doelstelling waar de vereniging meer dan de handen mee vol heeft.

Iedereen heeft basisrechten in onze samenleving. Dat is de sterke overtuiging van Welzijnsschakel ’t Kanal. Het bestuur en de medewerkers, allen vrijwilligers, zetten zich in voor mensen van alle leeftijden die zich in Zedelgem uitgesloten voelen, vooral voor wie het financieel moeilijk heeft.

’t Kanal startte in 2012, in navolging van andere steden en gemeenten in West-Vlaanderen. Via flyers en voedselbedeling kreeg ’t Kanal naambekendheid. Daniël Verdonck coördineert sindsdien de agenda en (voedsel)hulp.

Jonge krachten

“Op welke andere noden we in de toekomst zullen inspelen in Zedelgem, hebben we geen zicht. Momenteel hebben we onze handen vol om onze huidige doelstelling te realiseren. En daarbij kijken we ook uit naar jongere mensen om onze ploeg te versterken. Ook kwetsbare mensen maken deel uit van onze kerngroep, ervaringsdeskundigen, zeg maar. Door jonge mensen met kinderen erbij te betrekken kunnen we de problemen ook eens vanuit hun leefwereld bekijken.”

“Het is soms aftasten, soms drempelvrees, maar we voelen veel waardering. Lotgenoten leren elkaar tijdens activiteiten beter kennen en blijven ook met elkaar contact houden. Wij brengen vooral kwetsbare mensen samen, en kunnen dat dankzij onder meer Beweging.net Loppem blijven doen in Zedelgem”, besluit Pieter Devooght. (HV)

Meer info te verkrijgen bij Daniël Verdonck, coördinator ’t Kanal, 0497 77 15 86, daniel.verdonck@scarlet.be.