Welbipunt van start in De Ster

Het lokaal bestuur van Ichtegem zette in 2022 mee zijn schouders onder het online deelplatform Welbi, een initiatief van zorggroep Curando. Door de vele hulpvragen opende het gemeentebestuur een fysiek Welbipunt in LDC De Ster waar iedereen terecht kan. Welbi is een door de federale overheid erkend, online deelplatform dat toelaat om eenvoudig en automatisch verzekerd helpende handen in de buurt te vinden of zelf aan te bieden.

Vertrouwde omgeving

“We zijn blij dat we in ons lokaal dienstencentrum een fysiek Welbipunt kunnen openen”, zegt schepen van Welzijn Willy Hosten. “Op die manier kunnen onze medewerkers op een laagdrempelige manier extra hulp bieden, zoals bij het aanmaken van een profiel. Onze medewerkers fungeren ook als tussenpersoon, wat een vertrouwd gevoel geeft. Welbi wil mensen langer én beter in een vertrouwde thuisomgeving laten wonen. Mensen die bereid zijn om elkaar met diverse diensten te helpen, kunnen op het platform kiezen uit zes breed gedefinieerde diensten: vervoer, klusjes, babbel, oppas, digitale ondersteuning en shoppen. Registeren kan via www.welbi.be of via de app. Welbi is toegankelijk vanaf 16 jaar. Wie hulp biedt, kan minimum 2 euro en maximum 13 euro per uur vragen, naast extra kosten voor gebruik van eigen materiaal. Hulpvragers betalen, naast de vergoeding aan de hulpaanbieder, een bijkomende vergoeding van 2 euro per uur die de kosten voor btw, verzekeringen, betaling en administratie dekt.” (EV)