Vzw Kind en Welzijn bestaat 80 jaar en dat werd gevierd: “We zijn een grote familie geworden”

Vzw Kind en Welzijn mag 80 kaarsjes uitblazen en dat vierden de talrijke vrijwilligers afgelopen weekend met een lekker etentje. “Het contact met veel jonge mensen en verschillende culturen geeft voldoening”, klinkt het bij vrijwilligster Sabine Meyfroidt.

Kind en Welzijn Kuurne is een unieke vzw die losstaat van Kind en Gezin, maar die de raadplegingen van Kind en Gezin ondersteunt met 24 vrijwilligers, allemaal dames. In shiften met telkens twee dames wordt driemaal per week het onthaal voorzien voor de jonge mama’s en hun baby’s. De kindjes worden gemeten en gewogen vooraleer zij naar de dokter of verpleegster gaan. De laatste jaren is dit telkens op afspraak. De zittingen gaan door iedere maandagavond, iedere dinsdagvoormiddag en om de twee weken ook op dinsdagnamiddag. Er komen 200 à 250 kindjes per jaar langs op deze gratis consultaties.

Sociale rol

“De kindjes komen hoofdzakelijk uit Kuurne maar ook uit Lendelede, Hulste en Bavikhove”, vertelt voorzitster Marleen Coeman. “Vzw Kind en Welzijn werkt samen met de verpleegsters en artsen die aangesteld worden door Kind en Gezin. Alles gebeurt op afspraak. Wij zijn gehuisvest in een lokaal van VBS Sint-Pieterschool. Onze rol is vooral sociaal: we ontvangen de ouders met hun kindje, leggen hen het verloop van de consultatie uit, stellen hen op hun gemak en wegen en meten de kindjes. Wij zorgen ook voor al het nodige materiaal, onderhoud en inrichting van het lokaal met o.a. een speelhoekje en een sfeerhoekje per seizoen. De dagelijkse werking van onze vzw wordt behartigd door een klein bestuur van 5 personen.”

Koffienamiddag

Eenmaal per jaar gaat de hele groep op verrassingsuitstap en in januari is er ook een nieuwjaarsreceptie met een hapje en een drankje. “Wij vergeten ook onze ex-vrijwilligsters niet in onze 80-jaar viering en we nodigen hen uit op een koffienamiddag in december”, vervolgt Marleen. “Corona heeft een grote impact gehad op onze werking en heeft jammer genoeg ook gesnoeid in onze vrijwilligers. Tijdens de eerste lockdown mochten de vrijwilligers ouder dan 65 jaar geen dienst meer doen, wat ons opgelegd werd door Kind en Gezin. Die hebben daarna ook vaak verder afgehaakt, maar ondertussen is onze groep terug aangevuld met nieuwe vrijwilligers. Iedere maand leggen we de puzzel en zorgen we dat er op iedere zitting twee vrijwilligers aanwezig zijn.”

Gratis consultaties

Kinderwelzijn Kuurne werd gesticht in 1942 door Martha Vanneste en E.H. Rooryck. Zij spraken vrouwen aan uit Kuurne van het vroegere KAV en CMBV. Tijdens de oorlogsjaren werd er bloem en kindervoeding uitgedeeld. In de voorbije 80 jaar waren er vier voorzitsters: Martha Vanneste, Paula Deryckere, Sabine Meyfroidt en Marleen Coeman.

Sabine Meyfroidt is al vrijwilligster bij de vzw sedert 1990, al meer dan dertig jaar. Ze was ook een tijdlang voorzitster tot ze in 2006 de fakkel doorgaf aan Marleen Coeman. “De meeste kindjes worden doorverwezen via de kliniek of de kinderarts, maar ook soms via het OCMW. Vier à zes weken na de geboorte is er een eerste consultatie. De consultaties zijn altijd gratis. Wij, de vrijwilligers, werken ook gratis. Sommige mama’s kunnen geen Nederlands, maar we trekken onze plan en er is eigenlijk geen probleem met de taalbarrière. We doen het omdat we het allemaal heel graag doen”, vertelt ze. “We hebben contact met veel jonge mensen en met verschillende culturen en dat geeft veel voldoening. We werken telkens met een vaste compagnon en daarom is het leuk om eens allemaal samen te komen zodat we ook de andere vrijwilligsters leren kennen. We zijn ondertussen een grote familie geworden en dat vieren we vandaag.” (ADM)