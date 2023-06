Vzw de Korenbloem organiseert oldtimermeeting voor Vaderdag

Vandaag was een hoogdag voor de mannelijke bewoners van het woonzorgcentrum De Korenbloem in de Pieter de Conincklaan in Kortrijk. In kader van Vaderdag stond er onder een stralende zon een stoet van 21 oldtimers klaar in de binnentuin en de dreef om te bezichtigen. Alle bewoners werden vervolgens uitgenodigd om een toer mee te rijden door het centrum van Kortrijk en langs het water.

Het is de tweede keer dat vzw de Korenbloem de rondrit met oldtimers organiseert voor Vaderdag. “Vorig jaar was een succes. Sommige mensen kijken liever, andere gaan mee in de auto’s. Alleen al eens door Kortrijk rijden, weg uit het woonzorgcentrum, is voor veel mensen een meerwaarde. Zeker voor mensen die in een dementieproces zitten”, vertelt verpleegster Els Gurdebeke, die zich voor de gelegenheid in jaren 20 stijl kleedde.

De bestuurders namen een 60-tal bewoners vrijwillig mee in hun oldtimer voor een lus van een 20-tal minuten. Dat deden ze om 14 uur voor de bewoners van het dagcentrum die vroeger naar huis gaan en om 15 uur volgde een tweede rit voor de verblijvers. “Het leeft echt wel bij de bewoners. Er wordt lang nagepraat over de wagens en wat ze zagen tijdens de rit. Er is een bewoner die echt autofreak is en alle merken kent”, lacht ergotherapeut en woonbegeleider Lena Scherpereel. “Sowieso organiseren we dit volgend jaar opnieuw.”