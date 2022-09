Vrouw van overleden kankerpatiënt schenkt koppelbed aan Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper

Karen Vanneste (39) uit Staden heeft een koppelbed geschonken aan het Jan Yperman Ziekenhuis. Zo’n bed kan tegen een ziekenhuisbed worden geschoven zodat patiënten eens bij hun geliefde of een naaste kunnen slapen. “Voor iemand in de laatste fase van zijn leven is het heel belangrijk om nog eens tegen zijn of haar partner te kunnen liggen.”

Karen Vanneste bleef niet van het noodlot gespaard. In 2020 verloor ze haar man Robrecht aan kanker. Robrecht, die 38 jaar oud werd, liet na een verblijf van 15 dagen op de palliatieve dienst van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper het leven. “Ik ken het heel goed, want ook mijn mama stierf hier 14 jaar geleden en mijn papa deed dat in 2022”, zegt Karen. “Ik weet dus maar al te goed dat mensen op het einde van hun leven nog eens samen willen slapen met hun partner, of ouder of kind. Meer nog, het doet voor iedereen deugd om elkaar nog eens te voelen tijdens die laatste dagen. Ook voor mijn man en ik was dat heel belangrijk.”

Mooi cadeau

“In het ziekenhuis schuiven we daarvoor, als de vraag komt en die komt heel regelmatig, twee ziekenhuisbedden tegen elkaar”, aldus Kobe Sercu, hoofdverpleegkundige van de palliatieve eenheid. Die dienst is een afdeling van het ziekenhuis waar mensen worden verzorgd die niet meer kunnen genezen. “Twee dergelijke bedden samen plaatsen is ver van ideaal. Tussen de twee bedden zit een holte en mensen kunnen daardoor niet tegen elkaar liggen. We zijn dan ook blij met de schenking van Karen, toch wel een heel mooi cadeau. Er is zeker nood aan.”

“Heel belangrijk dat je elkaar die laatste momenten nog eens kan voelen”

Omdat het ziekenhuis de aankoop van een koppelbed niet voorziet, ging Karen zelf op zoek naar een exemplaar, toch goed voor zo’n 4.000 euro. “Bij het bed is de matras op een dergelijke manier vervaardigd, dat je het tegen een ander bed kan schuiven zonder dat er een ruimte tussen de twee matrassen is”, legt Karen uit. “Het lijkt precies op een dubbelbed. Het bed wordt gemaakt in een Nederlands bedrijf. Ik had het graag zelf gekocht en er het ziekenhuis mee verrast, maar dat bleek als particulier niet mogelijk. Toch ben ik heel blij dat ik dit heb kunnen schenken, ik ben er zeker van dat hiermee heel veel mensen deugd van zullen hebben.”

“Dat is zeker”, aldus verpleegkundige Kobe. “Zo hadden we nog een paar dat samen had geslapen in een eenpersoonsbed. Die mensen waren maar al te tevreden dat ze het koppelbed even konden gebruiken.”