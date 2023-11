Vroedvrouw Maureen (63) met pensioen in Sint-Jozefskliniek

Maureen Vancoillie (63) ging met pensioen als vroedvrouw in de Sint-Jozefskliniek. “Veertig jaar lang hielp ik vele kinderen geboren worden en ik heb mijn werk altijd heel graag gedaan”, zegt ze. “Nu is het tijd om te genieten van mijn kinderen, kleinkinderen en mijn vrijwilligerswerk.”

Maureen woont met haar man Thierry Leperre in de Europalaan 2 in Izegem. Ze studeerde in 1981 af als vroedvrouw aan het Hoger Instituut voor Verpleegkunde in Kortrijk. “In april 1982 deed ik een interim van 7 maanden in het toenmalige ziekenhuis ‘Le Refuge’ in Moeskroen. Op 1 maart 1983 startte ik in de materniteit van de Sint-Jozefskliniek.”

De hoorbuis van…

In die 40 jaar is er uiteraard heel wat veranderd in de ‘moederhuizen’. “Qua materiaal, de intrede van de computers, betere monitoren… 40 jaar geleden luisterde ik in het moederhuis naar de harttonen van de foetus via de ‘buis van Pinard’ op de buik van de zwangere vrouw, nu doen ze dat met de STAN-monitor. Alle gegevens van moeder en kind worden al jaren in de computer ingegeven… Niet écht mijn ding. Moeders blijven minder lang in de materniteit, maar krijgen nu na de geboorte wel thuiszorg van vroedvrouwen voor hen en de baby.”

Maureen maakte veel leuke momenten mee in de materniteit. “Exacte cijfers over het aantal bevallingen waar ik bij was, kan ik niet geven, maar de bevalling van drie drielingen was toch iets unieks. Ik werd ook geconfronteerd met verdriet als er op het einde van een zwangerschap iets misging en ouders hun baby verloren. De vzw ‘Boven de Wolken’ kan in die gevallen ouders hun verdriet helpen verwerken.”

Maureen stopt op haar 63ste als vroedvrouw. “Omdat ik nog wat wil profiteren van het leven, samen met mijn man die nu ook met pensioen gaat. Er komt meer tijd vrij voor mijn drie zonen Thomas, Matthias en Simon, mijn vijf kleinkinderen én mijn vrijwilligerswerk bij Femma, De Plataan, Beschut, SaMENSpel én Mooimakers.” Het personeel bezorgde Maureen een mooie laatste werkdag. (IB)