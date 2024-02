Vlaams minister voor welzijn Hilde Crevits bezoekt WZC Elisabeth aan Zee nadat het in 2022 onder verhoogd toezicht stond: “Alle problemen zijn opgelost”

Vlaams minister voor Welzijn en Gezondheid Hilde Crevits (CD&V) bezocht donderdagmorgen woonzorgcentrum Elisabeth aan Zee in de Zwaluwenstraat in Oostende. “Het is belangrijk dat ik de werking ter plaatse kom bekijken”, luidde het over het werkbezoek.

Op de site in het hart van het Westerkwartier is er sinds 1987 een ouderenvoorziening, voorheen was het een kraamkliniek. In 1994 trad WZC Sint Elisabeth toe tot de GVO-groep met 2000 plaatsen, 1300 medewerkers in 10 woonzorgcentra. In 2015 werd in de Zwaluwenstraat een nieuwbouw gerealiseerd en werd het ‘Elisabeth aan zee’. “Er zijn bij ons in Oostende 123 bewoners en 10 plaatsen voor kortverblijf. We hebben ook een afdeling voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hier werken 115 mensen”, schetst directeur Nele Mortier. “We zijn vereerd met het bezoek en toonden de minister een leefgroep. Ze kreeg zo een impressie van het leven in een woonzorgcentrum.”

Verhoogd toezicht

Hilde Crevits wond er geen doekjes om. “Aanleiding voor mijn bezoek was het feit dat dit woonzorgcentrum eind 2022 enkele maanden onder verhoogd toezicht stond. Alle problemen zijn opgelost en ik vind het heel belangrijk om de werking te komen bekijken.” De minister was verrast door de lichtrijke ruimtes en de sfeer . “Ik heb niet het gevoel dat ik in een woonzorgcentrum ben.” Ze onderhield zich met de bewoners, wees op het belang van voldoende eten en praatte even met een eeuwelinge. “Er zijn in ons land 1500 mensen die ouder zijn dan 100 jaar.” Twee van hen verblijven in Elisabeth aan Zee. Ze luisterde ook naar de GVO-groep. “Ik neem ook signalen mee naar Brussel zoals het knelpunt van de verplichte zonneweringen. Bij elk werkbezoek leer ik dingen bij.”

Banken

Rita Barilla, CEO van de Woonzorggroep GVO: “We brachten ook thema’s onder de aandacht van de minister zoals de financiering van gebouwen. Banken vragen dat we 20 procent zelf financieren, maar dat is voor veel centra zeer moeilijk. Vroeger kwam de overheid tussen via de Vipa-subsidie. We peilen ook naar de visie en plannen van de overheid inzake capaciteitsplanning voor onze sector, want de vergrijzing zet zich fors door.”