Vlaams akkoord voor woonzorgvereniging De Stek in Damme

OCMW Damme en zorggroep Curando kunnen hun plannen voor de oprichting van woonzorgvereniging De Stek – met een uitbreiding van het rusthuis en een lokaal dienstencentrum – concreet maken. Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) gaf hiervoor op 31 maart zijn goedkeuring.

Het streven naar een uitbreiding van de zorg in Damme door een samenwerking met een externe speler aan te gaan, is opgenomen in het Damse meerjarenplan 2020-2025. OCMW Damme investeerde de voorbije jaren al in de uitbouw van de zorgsite in Sijsele. Daar opende in 2014 het woonzorgcentrum De Stek met 71 bedden waaronder zeven voor kortverblijf. Binnen de nieuwe woonzorgvereniging zal het aantal bedden naar 92 uitbreiden. Daarvoor zal de komende jaren, normaliter vanaf 2025, een bijkomende vleugel aan de bestaande infrastructuur aangebouwd worden.

Een tweede aspect van de samenwerking is de realisatie van een lokaal dienstencentrum (LDC) – De Brouwerij genoemd, verwijzend naar de betreffende straat in Sijsele – met ook een open restaurant bij. Het LDC wil daarbij een forum zijn voor vorming, wil vrijwilligers aantrekken en de buurtbewoners op een laagdrempelige manier samenbrengen. “Met de samenwerking willen we de huidige kwaliteit waarborgen, de lokale eigenheid behouden maar wel schaalvoordelen toevoegen”, zegt Dams burgemeester Joachim Coens (CD&V+). “Deze samenwerking in een zorgvereniging betekent onder meer betere leveranciersvoorwaarden en een meer optimale personeelsinzet en beheer van middelen.”

“Goede, toegankelijke en betaalbare zorg”

De samenwerking met Curando valt niet uit de lucht vallen. Deze groep die instaat voor tal van woonzorgcentra, lokale dienstencentra en ook thuiszorg- en verpleging baat op de zorgsite in Sijsele immers ook al assistentiewoningen uit. Binnen de nieuwe woonzorgvereniging zal Curando in de praktijk instaan voor de exploitatie van zowel het woonzorgcentrum als het lokaal dienstencentrum. OCMW Damme brengt via een erfpachtovereenkomst het bestaande woonzorgcentrum en de naastgelegen grond voor de uitbreiding op de zorgsite in. Het personeel gaat over met behoud van de opgebouwde rechten. Nieuwe medewerkers zullen door de woonzorgvereniging worden aangeworven.

“De regie voor het aansturen en coördineren van de zorg op ons grondgebied blijven we als lokaal bestuur in handen houden. We blijven de regisseur van het lokaal sociaal beleid en bouwen verder aan de ontwikkeling van de zorgsite en de toegankelijkheid voor alle Dammenaars”, stelt schepen voor Zorg Filip Babylon (CD&V+). “Het is onze maatschappelijke plicht om goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor onze inwoners waar te maken.”