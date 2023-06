VillaVip vindt zorgkoppel voor woning in Sint-Laureinsstraat

Binnenkort opent er in Westende een woning van VillaVip, een huis voor tien volwassenen met een beperking en een zorgkoppel dat zich over hen zal ontfermen. Nancy en Dirk uit Herzele verhuizen naar Westende om te zorgen voor de toekomstige bewoners van VillaVip Middelkerke.

Vijf jaar geleden werd in Vlaanderen het initiatief VillaVip gelanceerd. Een VillaVip is een gezellige woning waar tien volwassenen met een beperking samenleven met een inwonend zorgkoppel. Elke bewoner krijgt er zorg en ondersteuning op maat.

Nancy Smet (58) en Dirk Nuytens (58) zullen samen met tien volwassen bewoners met een beperking hun intrek nemen in de woning gelegen in de Sint-Laureinsstraat 16, juist achter de Sint-Laurentiuskerk van Westende. Voor de mensen met een beperking moet het een warme nieuwe thuis worden. “Ik zit al heel veel jaren in de zorg”, begint Nancy haar verhaal. “Sinds mijn 21 jaar werk ik als verpleegkundige-opvoedster. Eerst in een ziekenhuis, dan in instellingen. Ik bleef altijd wat op mijn honger zitten. Niets mis met de instellingen maar de kleinschaligheid en de huiselijkheid van dit project spraken mij enorm aan.”

Integratie

Nancy kwam via haar dochter in contact met de VillaVip-organisatie. “Mijn dochter werkt in VillaVip Herzele. Voor mij ging er een nieuwe wereld open. Want ja, de bewoners, dat zijn schatten van mensen.”

Nancy heeft een zestal maanden in Herzele gewerkt als opvoedster, haar man Dirk Nuytens komt uit een totaal andere wereld. “Ik ben zelfstandig gerant geweest in een supermarkt. Het is de bedoeling dat ik de administratie voor mijn rekening neem”, vertelt hij.

Het leven van de bewoners zal zich gedeeltelijk in het huis afspelen. “Maar we trekken ook de wijde wereld in en zullen ons integreren in Westende en omstreken”, verduidelijkt Nancy. Vanaf nu kunnen kandidaat-bewoners een afspraak maken, vanaf 1 november zullen Nancy en Dirk hier komen wonen om vanaf 1 januari de bewoners te ontvangen.

Wil jij graag in VillaVip Middelkerke komen wonen en deel uitmaken van een toffe groep bewoners? Of wil je graag als medewerker aan de slag in deze gloednieuwe woning? Neem dan contact op met Dirk en Nancy via middelkerke@villavip.be of op het nummer 0472 05 60 66 (Nancy) of via 0468 06 11 51 (Dirk). (PG)