Villa Vip opent nieuwe zorgwoning in Westende

Het opvanginitiatief voor mensen met een beperking Villa Vip opent volgend jaar een huis in Westende-Dorp. Donderdagavond is een infomoment gepland en men zoekt nog een zorgkoppel voor uitbating.

Er komt een tweede woning voor mensen met een beperking aan de kust. Villa Vip Westende wordt een warme kleinschalige thuis voor 10 volwassenen met een beperking, zij zullen er samenleven als een groot gezin met een inwonend zorgkoppel.

Bewoners van Villa Vip zijn volwassenen met een beperking die nood hebben aan permanente ondersteuning en zorg op maat. Ze komen terecht in een warm nest en leven er samen als een groot gezin. Elke bewoner mag en kan zichzelf ontplooien volgens de eigen interesses en passies. Er wordt steeds gezocht naar een gepaste dagbesteding, zowel buitenshuis in samenwerking met externe partners, als in de woning zelf. Het zorgkoppel woont naast de Villa Vip en zorgt op die manier voor constante nabijheid. Samen met een klein team van vaste medewerkers, die zij zelf mogen samenstellen, bouwen ze aan een echte thuis voor de bewoners.

Zorgkoppel gezocht

Er zijn veel gezamenlijke activiteiten en ontspanningsmogelijkheden, maar elke bewoner heeft er wel een eigen kamer. Er wordt samen dagelijks vers gekookt of een film gekeken in de grote woonkamer. Er zijn reeds veertien dergelijke Villa Vips in heel Vlaanderen, waarvan twee in onze regio, in Diksmuide en Bredene. Men trekt nu ook in Westende-Dorp, in de Sint-Laureinsstraat, een nieuwbouwwoning op die tegen midden 2023 operationeel zal zijn. De organisatie is nog op zoek naar een gedreven en warm zorgkoppel en tien fijne bewoners voor deze nieuwe woning.

Er is een infomoment aanstaande donderdag 16 juni om 19.30 uur in CC De Branding Middelkerke voor geïnteresseerde kandidaat-zorgkoppels én bewoners. Ze kunnen er uitgebreid kennismaken met het concept en de toekomstige woning in Westende. Inschrijven via de website: https://www.villavip.be/nieuws/villavip-opent-nieuwe-woning-westende

Wie het infomoment niet kan bijwonen, kan zich steeds aanmelden bij zorgcoördinator Liesbeth De Dekker, via liesbeth.dedekker@villavip.be of 0474 95 17 48. (PG)