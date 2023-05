Vijf nieuwe specialisten bij Medisch Centrum Wenduine: “Doorverwijzen is makkelijker en wachtlijsten zijn korter”

Medisch Centrum Wenduine, de groepspraktijk van dokter Peter Versyck in de Leopold II-laan, is onlangs verder uitgebreid met vijf nieuwe specialisten. Zo kun je er voortaan ook op consultatie bij de endocrinoloog of reumatoloog, en is er om de twee weken een neuroloog aanwezig. “Mensen met onder andere suikerziekte kunnen hierdoor nog sneller en beter geholpen worden”, aldus Versyck.

Huisartsen, specialisten, paramedici: Peter Versyck (40) bracht in Medisch Centrum Wenduine zorgverleners uit de meest uiteenlopende disciplines samen onder één dak. Naast de samenwerking met AZ Zeno is er nu ook een overeenkomst met AZ Damiaan.

Vlotter bereikbaar

“De dokters Roef en Winne komen allebei van de afdeling endocrinologie en zijn hier afwisselend op maandagvoormiddag aanwezig; de dokters De Pauw en Terwecoren – beiden neuroloog – zijn respectievelijk beschikbaar op maandagnamiddag en zaterdagvoormiddag. Handig voor patiënten die minder goed te been zijn: onze praktijk is veel vlotter bereikbaar dan AZ Damiaan”, legt Peter Versyck uit.

De vijfde nieuwe aanwinst is Muriel Stubbe, een reumatologe met bijkomende specialisatie in de sportgeneeskunde. “Muriel Stubbe komt eigenlijk van het OLV Ziekenhuis in Aalst, maar ging recent bij een kinepraktijk in Knokke aan de slag. Ik vond echter dat zij gezien haar domein ook in een dokterspraktijk thuishoort, en dat vond zij zelf ook. Dokter Stubbe zal hier ter plaatse echografieën uitvoeren als sportarts. Ze is academisch zeer onderlegd, kortom een echte meerwaarde voor onze praktijk. Haar spreekuur is ook maandelijks op zaterdagvoormiddag.”

De vijf nieuwe specialisten, alle vijf dames overigens, zorgen voor een verdere uitbouw van de bloeiende praktijk.

“Met uitzondering van dokter Stubbe, vonden ze allen zelf de weg naar onze groepspraktijk. Patiënten kunnen hier binnenshuis gemakkelijk worden doorverwezen, en in de privé zijn de wachtlijsten ook iets korter dan in het ziekenhuis”, klinkt het.

Het medisch centrum van Peter Versyck is uniek in de regio. Je kunt er ondertussen al terecht voor kine en orthopedie, op consultatie bij de diëtist of podoloog, en er komt ook een keer per week een chirurg langs voor kleine ingrepen. Een psychotherapeut gaat dan weer samen met de patiënt aan de slag rond rouw en verlies, stress en burn-out. “Zo zijn we stilaan een echte kmo aan het worden”, glimlacht Versyck. “Maar het comfort staat nog altijd voorop en dat zal zo blijven. We zien veel mensen uit de streek die blij zijn dat ze niet meer elke keer naar het ziekenhuis moeten rijden met hun aandoening.”

Meer info op mcwenduine.be.