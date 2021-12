Verkoop fairtradekoffie voor weeshuis van zuster Lieve in Popokabaka: “Opbrengst gaat naar vernieuwing van daken”

Het is een traditie dat er op het einde van het jaar een actie op het getouw gezet wordt, waarvan de opbrengst naar het weeshuis van zuster Lieve Leenknecht, de zus van pastoor Patrick, gaat.

Verschillende jaren werd er een succesvolle pizzaverkoop georganiseerd en ondertussen pakt men al voor de zesde keer uit met een verkoop van fairtradekoffie. De opbrengst van de verschillende acties werd de afgelopen jaren alvast goed besteed.

Waterput en sanitaire voorzieningen

Zuster Lieve Leenknecht werkt sedert 1994 met weeskinderen in Popokabaka en in 2005 werd een belangrijke stap vooruit gezet met de bouw van een kleuterschool. Ondertussen werd de school verder uitgebreid met klassen voor het lager onderwijs, een leraarskamer, een sanitair blok en een polyvalente zaal met een groot dak, dat veel water kan opvangen.

Jammer genoeg ontbrak een grote waterput en ook de nodige sanitaire voorzieningen waren er nog niet. Dat project werd ondertussen mee gefinancierd, net als het leggen van zonnepanelen, waardoor de kinderen in de beste omstandigheden aan hun toekomst kunnen werken.

Gevarieerde voeding is eveneens belangrijk en door die voedingsmiddelen zelf te kweken, ligt de prijs uiteraard een stuk lager. Zo kwam er een boerderij met koeien, varkens, kippen, ganzen, fruitbomen en een groentetuin. Ook liggen er zeven vijvers voor de kweek van inheemse vissen.

Verre verplaatsingen

Twee jaar geleden hadden zowel de pick-up als de jeep van de missiepost hun beste jaren gehad. Een auto is echter broodnodig om verplaatsingen te maken in de brousse van Congo en voor het vervoer van zieken uit de dorpen naar het hospitaal of voor speciale onderzoeken in Kasongo-Lunda of Kinshasa, op respectievelijk 165 km en 400 km van de missiepost.

Ook die aankoop werd ondersteund door de koffieverkoop. Met de actie van 2020 werden een aantal diepvriezers aangekocht, waardoor vlees en vis bewaard en verkocht kunnen worden. Maar er is al opnieuw een probleem dat de kop opsteekt. Nu wordt het immers tijd om te focussen op het restaureren van de daken, in die zin dat de golfplaten een antiroestvrije verflaag moeten krijgen.

Daar hangt een behoorlijk kostenplaatje aan en dat wordt dan ook de inzet van de zesde fairtradekoffieverkoop. De Bayaka Congo koffie kost 4,5 euro per pakje of 5 euro voor deca en pads deca. Bestellen kan tot 25 februari door overschrijving op BE67 7775 5012 6987 met vermelding van de bestelling en het adres voor levering. De bestelde koffie wordt eind maart 2022 geleverd.

(IV)