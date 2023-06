Veerle brengt met ‘Zielelicht’ lichaam en geest in balans

Veerle Messiaen (59) werkt al 17 jaar als schoonheidsspecialiste. Onlangs startte ze met massages, gelaatsverzorging en pedicure aan huis.

“Niet iedereen raakt even gemakkelijk tot bij de pedicure of schoonheidsspecialiste, daarom kom ik graag persoonlijk aan huis. Of het nu voor een gelaatsbehandeling is, voor een voetverzorging of voor een massage; ik breng je lichaam en geest weer in balans. Mijn grote kracht is dat ik aanvoel wat iemand nodig heeft, en ik gebruik uitsluitend honderd procent natuurlijke producten”, klinkt het. Veerle biedt met haar gouden handen een hele waaier massages aan: van een gewone relaxatie- of therapeutische hotstonemassages, over zwangerschaps- tot Chinese hoofd-, nek- en schoudermassage.

“Ik heb samen met mijn man bijna twintig jaar een privéwellness gehad in Sint-Gillis-Waas, maar we droomden er al lang van om naar Wenduine te komen”, zegt Veerle. “Wenduine is onze tweede thuis, mijn praktijk is een roeping. Ik school me nog constant bij.” Zo heeft Veerle een diploma van imagoconsulente en geeft ze ook reiki. “Vandaar mijn holistische visie”, klinkt het. (WK)

www.zielelicht.be.