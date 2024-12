“Veel meer dan haar kammen”: Elize (32) start met haarversterkende hoofdmassage in Ichtegem

Ongeveer een jaar geleden besloot Elize Laga uit Ichtegem naast haar job als verzorgende bij Familiehulp een praktijk als zelfstandig relaxatiemasseuse op te starten. Sedert kort biedt ze haar klanten ook een behandeling met massagekammen aan, die ze grotendeels zelf ontwikkelde.

Elize (32) woont samen met haar partner Kevin Vanhove (33) en zoontje Victor (bijna 5) in de Hugo Verrieststraat 7 in Ichtegem. Van opleiding is Elize opvoedster, en ze is momenteel aan de slag als verzorgende bij Familiehulp, zowel in de thuiszorg als in dagcentrum Noah.

“Ik werk veel met mensen met een beperking”, legt Elize uit. “Ik heb ondervonden dat zij er echt van genieten als bijvoorbeeld hun handen gemasseerd worden. Ik deed dat gewoon uit mezelf, maar ik ben erg leergierig en wilde dus de juiste technieken onder de knie krijgen.”

Haarversterkend

En zo stapte Elize naar Syntra West, waar ze een opleiding in de basistechnieken van massage volgde. “Met die basistechnieken kom je al een heel eind,” weet Elize, “maar ik probeer ook zelf verder zaken te ontdekken waarvan ik aanvoel dat de klanten ze appreciëren.”

En zo ontwikkelde ze een haar- en hoofdbehandeling met speciale massagekammen en rozemarijn- en cederolie. “Dit gaat veel verder dan een keer uitgebreid je haar kammen of borstelen. Door het gebruik van speciale kammen en uiteraard in combinatie met een hoofdhuidmassage, is dit erg rustgevend. Bovendien is de behandeling haarversterkend.”

Volwaardige praktijk

De grote droom van Elize is om een volwaardige praktijk te kunnen uitbouwen, in een aparte ruimte los van het huis. Je vindt EL-massage in de Hugo Verrieststraat 7 in Ichtegem. Informatie op de Facebookpagina.

Via deze weg kan je ook een sessie boeken. Dit kan ook telefonisch (0493 19 24 04) of via mail (elizelaga@hotmail.com).

Sessies duren minstens 30 minuten en kunnen aangevuld worden per kwartier tot een maximum van 90 minuten.