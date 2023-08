Veel lof voor Ardoois dienstencentrum BEN

Ruim een kwarteeuw geleden startte het dagverzorgingscentrum, verbonden aan het woonzorgcentrum in de Kortrijksestraat 58 in Ardooie. Innoverend voor zijn tijd. Zopas zijn de eerste activiteiten ontplooid in het gloednieuwe dienstencentrum en de eerste gebruikers zijn vol lof over de nieuwe locatie.

Daar waar de zusters van Liefde, de pioniers van het Ardooise rusthuis, hun intrek hadden genomen, is nu een polyvalent dienstencentrum opgetrokken. BEN-directeur Renaat Lemey coördineerde de opbouw vanaf de planning tot de ingebruikname deze week. “Evelien Degrijse is de verantwoordelijke voor het centrum. Zij zorgt voor de opstart met daaraan gekoppeld de mogelijke kinderziektes die een oplossing vragen. Maar we hebben het volste vertrouwen in haar deskundigheid.”

Evelien stond ons graag te woord bij de ingebruikname en het onthaal van de eerste gebruikers. “Onze directie, de architecten, de aannemers en iedereen die verantwoordelijkheid droeg bij de doorstart van dit project hebben een lange weg afgelegd. Maar nu is de Kortrijksestraat 56 gebruiksklaar. Met de aanwezige bezoekers hebben we met hapjes en drankjes de opening van ons dagcentrum gevierd. Het nieuwe centrum biedt een zee van ruimte en licht, gecombineerd met warme materialen. Het team dat verantwoordelijk was in de ‘58’ zal er met enthousiasme aan de slag gaan. Ze zullen er voor een warm onthaal zorgen in de tweede thuis van de bezoekers aan het dagcentrum. Een officiële opening, samen met de opening van de marktplaats, de assistentiewoningen en de totale accommodatie volgt nog en daarvoor kijken we naar december.”