Vanaf 1 januari geen ziekenwagen meer in Ruddervoorde

Ambulance Ruddervoorde zal vanaf 1 januari niet langer uitrukken. Deze beslissing is genomen door FOD Volksgezondheid in het kader van een herschikking van de 112-ambulances. Hoewel gemeente Oostkamp deze beslissing betreurt, heeft ze er geen bevoegdheid of inspraak in. De interventies van ambulance Ruddervoorde zullen worden overgenomen door omliggende ambulances.

Het nieuws van het wegvallen van de ziekenwagen in Ruddervorde was eerder al meegedeeld op de Barbaraviering door burgemeester Jan de Keyser en was dus ook geen verrassing meer. Ambulance Ruddervoorde is gestart in 1960 en heeft gedurende al die 62 jaar dienst duizenden interventies afgerond. De ambulance werd al die tijd uitsluitend bemand door vrijwilligers van Brandweerpost Ruddervoorde.

De vrijwilligers van vandaag kijken dan ook positief en trots terug op de voorbije periode die nu ten einde loopt. Enige tijd geleden was al beslist dat de hulpverleningszone 1 de ambulance van de voorpost overdag niet meer zou uitsturen, maar enkel nog zou bemannen in de avonduren en de nacht. Met de beslissing van FOD Volksgezondheid komt nu een einde aan 62 jaar werking van de ambulance in Ruddervoorde.

Brandweerkazerne

Door het wegvallen van de ambulance Ruddervoorde rijst bij velen ook de vraag of de brandweerpost van Ruddervoorde mettertijd zal wegvallen. De vier brandweerwagens van de voorpost blijven wel in Ruddervoorde en de post blijft zich dan ook verder inzetten binnen Hulpverleningszone 1. De post Ruddervoorde krijgt begin januari ook versterking van drie nieuwe rekruten.

“We werken momenteel hard aan het dossier van een nieuwe moderne brandweerkazerne in Ruddervoorde. De nieuwe kazerne is van strategisch belang als we het aantal interventies bekijken, zeker met de nabijheid van de E403”, weet burgemeester Jan de Keyser te vertellen. Het voorbestaan van de Post Ruddervoorde werd ook bevestigd door zonecommandant Filip Ghekiere. Post Ruddervoorde wil ook alle medewerkers van de noodcentrale en omliggende spoeddiensten bedanken voor de fijne samenwerkingen in al die jaren. (GST)