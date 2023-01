Van het hotelwezen naar de voetverzorging: Sabien Beirens kiest op haar 58 voor carrièreswitch als pedicure

Een goeie vier jaar nadat ze samen met haar man Bruno het bekende hotel Rubens overliet in De Haan, startte Sabien Beirens een nieuwe uitdaging als voetverzorgster. Onder het motto ‘healthy feet are happy feet’ biedt ze gespecialiseerde voetverzorging aan huis. “Ik heb altijd graag mensen verwend.”

Sabien Beirens (58) is geen onbekende in De Haan: samen met haar man Bruno runde ze er 27 jaar lang het bekende hotel Rubens, dat gelegen is in de Rubenslaan. “In ’18 hebben we ons hotel verkocht en zijn we een vakantiewoning begonnen in Rendeux. Zo kwam er wat meer tijd vrij, waarna ik besloot om een opleiding pedicure te volgen”, vertelt ze. Na haar basisopleiding van zes maanden, volgde Sabien nog enkele bijkomende opleidingsmodules zoals nagelbeugel- en nagelregulatietechniek.

“Ik kan nu een volledige gespecialiseerde voetverzorging aanbieden. Van eelt, likdoorns of vervormde tenen tot ingegroeide en schimmelnagels: ik heb tijdens mijn kijkstage bij House of Feet heel wat ‘moeilijke voeten’ zien passeren”, aldus Sabien. Ze verwent je moeilijke voeten aan huis. “Ik merkte dat daar in De Haan veel vraag naar is, maar zie het ruimer: ook mensen van Bredene, Jabbeke of Zuienkerke mogen mij gerust bellen. Daarnaast ben ik van plan om mijn diensten via mijn vroegere collega-hoteliers aan te bieden als extra service aan hun gasten”, klinkt het.

Vanwaar de ietwat vreemde carrièreswitch? “Ik heb een zorgende persoonlijkheid, en altijd graag mensen verwend. Vroeger in het hotel werden onze gasten ook op alle mogelijke vlakken in de watten gelegd. Het leuke aan deze job, is dat het een combinatie is van mensen soigneren en een luisterend oor bieden: de mensen vertellen veel als ze bij jou in die stoel liggen”, glimlacht Sabien. Ze werkt op afspraak en is te contacteren op het nummer 0495 57 19 78 of via sabien-beirens@telenet.be