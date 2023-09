Vaccinatiemomenten voor inwoners van Lo-Reninge en Alveringem

Zowel in Reninge als in Alveringem worden gratis vaccinatiemomenten Covid-19 georganiseerd voor de inwoners.

Het vaccinatiemoment voor inwoners van Lo-Reninge vindt plaats op zaterdag 7 oktober in woonzorgcentrum Zilvervogel in Reninge van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Het betreft een initiatief van Apotheek Snick, Apotheek Debruyne-Gryspeerdt, Verpleeggroep Katrien Demeulenaere, Zilvervogel Reninge, dokter Hindryckx en veel vrijwilligers in samenwerking met stad Lo-Reninge. Vooraf inschrijven is wel verplicht en kan via https://www.supersaas.be/schedule/CVRN/COVID-vaccinatie.

In Alveringem wordt op 17 en 24 oktober een vaccinatiemoment georganiseerd voor inwoners van Alveringem en Lo-Reninge door de huisartsen dokter Degrande, dokter Lamaire, dokter Vanhauwe en dokter Verrue uit Alveringem en dokter Kiekens uit Lo. Die vinden plaats in ontmoetingscentrum De Kwelle in Alveringem en dit telkens van 10 tot 12 uur en 17 tot 19 uur. Een afspraak boeken voor de vaccinatiemomenten in Alveringem kan bij de huisartsen of via www.healthappointment.com.