Uitbreiding parkeeraanbod zorgverstrekkers in Oostende: 14 extra parkeerplaatsen, ook zorgkundigen met RIZIV-nummer kunnen voortaan parkeerkaart aanvragen

Stad Oostende zorgt voor een nieuwe uitbreiding van het parkeeraanbod voor zorgverstrekkers. Zo komen er in het stadscentrum veertien extra parkeerplaatsen voor zorgverstrekkers bij en kunnen voortaan ook zorgkundigen met een RIZIV-nummer gebruik maken van deze parkeerplaatsen.

In Oostende mogen houders van een zorgverstrekkerskaart parkeren op parkeerplaatsen die exclusief voorbehouden zijn voor zorgverstrekkers, maar ook op parkeerplaatsen voor houders van gemeentelijke parkeerkaarten (bestemd voor houders van bewonerskaarten, zorgverstrekkerskaarten en technici die dringende herstellingen moeten uitvoeren).

Björn Anseeuw, schepen voor Mobiliteit: “De zorgverstrekkers die mensen thuis verzorgen, zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Ze verdienen ons respect en onze dankbaarheid. Met meer parkeerplaatsen willen we hen een signaal geven dat we hun inzet en toewijding waarderen. Tegelijk willen we hen tijd en stress besparen zodat ze zich volledig kunnen focussen op de zorg voor de mensen.”

Nu ook voor zorgkundigen met RIZIV-nummer

Verpleegkundigen, huisartsen, kinesisten, audiologen, podologen en logopedisten komen al in aanmerking om een dergelijke kaart aan te vragen. Door de uitbreiding van de categorie ‘zorgverstrekkers’ worden nu ook zorgkundigen met een RIZIV-nummer – die 23 verpleegkundige taken mogen opnemen – ook ondersteund bij de uitoefening van hun functie.

Burgemeester Bart Tommelein: “Heel wat Oostendenaars doen beroep op zorgverstrekkers aan huis. Thuisverpleging, de huisarts, een kinesist… het is heel belangrijk dat zij vlot bij hun patiënten geraken. Alle zorgkundigen met een RIZIV-nummer zullen voortaan gebruik kunnen maken van die parkeerplaatsen én we breiden het aantal uit. Zo verzekeren we de goede zorg voor al onze inwoners.”

Veertien extra parkeerplaatsen

Met de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen voor zorgverstrekkers met maar liefst veertien extra parkeerplaatsen staat de teller intussen op 24 parkeerplaatsen in de binnenstad. Waar mogelijk, wordt geopteerd voor een dubbel gebruik van parkeerplaatsen. Concreet is het een combinatie van kortparkeerplaatsen (max. 20 minuten) met zorgverstrekkersplaatsen (max. 90 minuten).