Twee mensen naar ziekenhuis overgebracht met CO-vergiftiging

Uit een appartement in de A. Pauwelslaan in Blankenberge zijn woensdagmiddag twee bejaarde bewoners naar het ziekenhuis overgebracht nadat ze onwel waren geworden. Het waren de buren die de hulpdiensten verwittigden.

Eens ter plaatse dienden ze zich toegang tot het appartement te forceren en vonden ze het koppel. De man was reeds bewusteloos en de vrouw was niet in staat om de hulpdiensten te verwittigen. Ze voerden een meting uit. Die was positief voor CO.

Beiden werden naar het ziekenhuis gebracht maar verkeren niet in levensgevaar. CO is reuk- en kleurloos. Symptomen zijn hoofdpijn, braakneigingen en moeheid. Het ontstaat meestal door een slechte verbranding binnenshuis. Een slecht werkend verwarmingstoestel bleek dan ook de boosdoener. Het toestel werd verzegeld. Dit had veel erger kunnen aflopen, zo luidt het.