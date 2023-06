‘Truckers voor Kinderen’ schenkt AED-toestel aan De Regenboog: “De eerste hartveilige school in Koekelare”

Het bestuur van Truckers voor Kinderen vzw schenkt een AED-toestel ter waarde van ruim 2.000 euro aan de school voor buitengewoon lager onderwijs De Regenboog in Koekelare. Bestuurder Geert Christiaen, ook hulpverlener bij de brandweer Koekelare, benadrukt overtuigend dat bij hartproblemen elke seconde telt.

Elk jaar op de eerste zaterdag van oktober organiseert ‘Truckers voor Kinderen’ een Truckrun in het dorp van de Fransmans Koekelare. Met de opbrengst van het sponsorboekje en het benefietmaal in de Balluchon steunen ze diverse projecten. “Met dit AED-toestel op school zorgen we ervoor dat De Regenboog als eerste school in Koekelare hartveilig zal zijn”, vertelt voorzitter Frans Dereeper.

Opleiding

“Eerder dit jaar kregen alle leerkrachten, paramedici, busbegeleidsters en poetspersoneel tijdens een pedagogische studiedag al een opleiding van Rode Kruis Vlaanderen in EHBO en reanimatie. Ook het leren werken met een AED-toestel stond op het programma”, pikt directeur Koen Denduyver in.

“Vanuit Brussel worden scholen gestimuleerd om hun infrastructuur ook na de schooluren ter beschikking te stellen. Zo maken er ook ‘s avonds sportgroepen gebruik van de zaal en zijn er verschillende avonden danslessen van dansgroep Revival. In het weekend is er geregeld een familiefeest in de feestzaal van de school. Ook al die mensen kunnen in geval van nood het toestel gebruiken. Het AED-toestel is geschikt om zowel volwassenen als kinderen te helpen. Je krijgt stap voor stap gesproken uitleg, afbeeldingen over de reanimatie en hulp op een scherm.”

Elke seconde telt

Bestuurder Geert Christiaen, ook hulpverlener bij de brandweer Koekelare, benadrukt op overtuigende wijze dat bij hartproblemen elke seconde telt. “Hoe vlugger je kan starten met reanimatie hoe meer kans op overleven”, aldus Geert. “Gebruikers van de school winnen dus kostbare tijd met een toestel ter plaatse.”

Hopelijk hebben ze het AED-toestel nooit nodig op school. “Maar als we hiermee één mensenleven kunnen redden is het opzet van het project al geslaagd”, onderstreept bestuurder Kristien Plaisier. “We zijn de Truckers voor Kinderen hiervoor heel dankbaar en kijken nu al uit naar de volgende Truckrun van zaterdag 7 oktober”, besluit Koen Denduyver. (EV)