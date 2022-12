Truckers krijgen in Zeebrugge gratis massage tijdens ‘Dag van de Vrachtwagenchauffeur’

Op donderdag 8 december worden chauffeurs getrakteerd op een massage tijdens de Dag van de Vrachtwagenchauffeur. In een tot massagesalon omgebouwde truck, op een parkeerplaats in Zeebrugge, organiseren Profile en bandenfabrikant Goodyear de Fitstop. Een team van masseurs staat klaar om chauffeurs onder handen te nemen, zodat ze daarna weer fit de weg op kunnen.

Naast de massage krijgen de chauffeurs een gratis snack. Zo kan de trucker niet alleen ontspannen, maar ook met volle maag weer op pad. “Net als in de autosport is het voor de vrachtwagenchauffeur van belang om fit en alert de weg op te gaan. Donderdag aanstaande zorgen wij niet alleen voor de banden, maar ook de chauffeur maken we klaar voor z’n volgende rit”, aldus Jen De Clerck, Managing Director Profile BeLux.

Elke tweede donderdag van december wordt de Dag van de Vrachtwagenchauffeur gevierd. De Fitstop van Profile is te vinden op het parkeerterrein aan de Koggenstraat 2 in Zeebrugge.