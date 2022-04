Tien jaar Infopunt dementie Meulebeke wordt gevierd met escapegame

Tien jaar geleden werd in het woonzorgcentrum Sint-Vincentius (nu De Zonnewende) gestart met een infopunt dementie. Aan de basis van dit initiatief lag onder meer Meredith Delaere, die nu nog steeds verankerd blijft in die job. Er is nu een escapegame ontwikkeld.

“Met ‘De trein van Edgard’ willen we iedereen een inzicht bieden in de leefwereld van dementie en ook het taboe doorbreken”, zegt Meredith Delaere. “Vanaf 26 april kan iedereen deelnemen in de Zonnewende aan de escapegame die telkens gespeeld wordt met 7 personen. Het spel neemt 30 minuten in beslag, waarna er nog een korte nabespreking volgt.”

Er zijn verschillende spelmomenten vastgelegd voor zowel familieleden, mantelzorgers, professionelen als geïnteresseerden.