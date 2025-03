Tielt wil publiek zorgaanbod in Meulebeke weer versterken: “Inhaalbeweging is nodig”

Het publieke zorgaanbod in Meulebeke zal weer opgekrikt worden door het nieuwe stadsbestuur van de fusiestad, nadat het in de vorige legislatuur door het toenmalige bestuur sterk werd afgebouwd. Gebruikers van lokaal dienstencentrum Ter Deeve en de bewoners van assistentiewoningen Deeveland kunnen nu al rekenen op warme maaltijden uit de keuken van wzw Deken Darras, al is dat slechts een eerste stap.

In aanloop naar de verkiezingen en de fusie was de toekomst van Lokaal Dienstencentrum Ter Deeve en Residentie Deeveland lange tijd onduidelijk, omdat de twee besturen een totaal ander beleid voerden rond zorg. Meulebeke besliste in 2022 om te besparen door te snoeien in het aanbod van Ter Deeve. Warme maaltijden werden uitbesteed aan een externe partner, waardoor drie jobs in de keuken sneuvelden. Drie jaar eerder hield OCMW-rusthuis Ter Deeve de facto op te bestaan toen het nieuwe private rusthuis Zonnewende opende in de Karel Van Manderstraat. Sindsdien staat een flink deel van de site van Ter Deeve leeg, al werden er in 2022 wel even Oekraïnse vluchtelingen opgevangen.

Uitgebouwd in Tielt

In Tielt werd de publieke zorg in de vorige legislatuur echter uitgebouwd in de plaats van afgebouwd. Zeven jaar geleden werd met ‘Zorg Tielt’ een publieke welzijnsvereniging (het woord zorgbedrijf wordt bewust gemeden) boven de doopvont gehouden in Tielt, waarna er (onder meer) een nieuw dagbestedingscentrum de deuren opende in de Deken Darraslaan en het aanbod in de Tieltse deelgemeenten versterkt werd met nieuwe lokale dienstencentra. Een groot verschil met Meulebeke. Dat verschil uit zich ook in de personeelsbezetting. Zorgbedrijf Tielt telt (inclusief wzc Deken Darras) een 170-tal medewerkers. In Ter Deeve en Deeveland werken er vandaag zelfs geen tien fulltime krachten meer.

“Ter Deeve en Deeveland zullen vanaf 2026 volledig geïntegreerd worden in Zorg Tielt”

Tielts schepen Pascale Baert (Iedereen Telt) stak haar bezorgdheid over dat grote verschil in visie al bij de aankondiging van de fusie niet onder stoelen of banken. Nu ze opnieuw aan zet is als zorgschepen wil ze duidelijkheid scheppen. “Ter Deeve en Deeveland zullen vanaf 2026 volledig geïntegreerd worden in Zorg Tielt. Wettelijk gezien kan dat pas vanaf 2026, maar we willen de bewoners, gebruikers en medewerkers nu al gerust stellen door deze principiële beslissing te nemen. Zorg Tielt is en blijft een publieke zorginstelling en de dienstverlening in Tielt trekken we volledig open naar Meulebeke. Binnen veertien jaar zit er een nieuwe vergrijzingspiek aan te komen en een inhaalbeweging in Meulebeke is absoluut nodig om de uitdagingen van morgen het hoofd te kunnen bieden.”

Zo lang mogelijk thuis wonen

Een volledige integratie is pas voor 2026, maar sinds 28 februari komen de maaltijden die in Ter Deeve aangeboden worden alvast uit de keuken van wzc Deken Darras in Tielt. Het dienstencentrum kan gemiddeld rekenen op een veertigtal gebruikers van die maaltijd, terwijl de assistentiewoningen een zestigtal bewoners tellen. Al zijn die maaltijden slechts een eerste stap. We willen met ons scala aan thuiszorgdiensten voet aan de grond krijgen in Meulebeke. Zo zullen Meulebekenaars ook kunnen genieten van maaltijden aan huis en van onze boodschappen- en klusjesdienst. Ook op vlak van personeel en uitwisseling van kennis en ervaring kunnen we door de schaalvergroting voor versterking zorgen. Alle senioren van onze nieuwe stad gaan we ondersteunen in hun wens zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen.”

De principiële beslissing om Ter Deeve en Deeveland te integreren binnen welzijnsvereniging Zorg Tielt staat op de agenda van de gemeenteraad op 13 maart. De definitieve overdracht zal pas later dit jaar op de raad komen, waarna meer inhoudelijke details tot uiting zullen komen in het nieuwe meerjarenplan van de fusiestad. (SV)