Thuiszorgorganisatie i-mens zet vrijwilligers in de bloemetjes met zomerbijeenkomst: “Vrijwilligers zijn belangrijk”

Thuiszorgorganisatie i-mens zet haar vele vrijwilligers in de bloemetjes met een zomerbijeenkomst. “Vrijwilligers zijn immers een belangrijke schakel tussen mantelzorgers en professionele hulpverleners.”

Thuiszorgorganisatie i-mens werkt samen met vrijwilligers over heel Vlaanderen die zowel dagoppas als slapende nachtoppas aanbieden bij mensen thuis. Ook niet-dringend zittend medisch vervoer is beschikbaar. Daarnaast zijn er vrijwilligers die werken in kinderdagverblijven of assistentiewoningen van i-mens.

Charlotte Beerlandt, verantwoordelijke voor het vrijwilligerswerk bij i-mens in de regio’s Kortrijk en Roeselare, helpt mee met de organisatie van de zomerbijeenkomst. “We nodigen de vrijwilligers uit voor bijeenkomsten waarbij we ze in de bloemetjes zetten en onze waardering uiten voor hun inzet. Vrijwilligers zijn namelijk een zeer belangrijke schakel tussen de mantelzorgers en de professionele hulpverleners.”

Dag- en nachtoppas

“Onze zomerbijeenkomst voor de vrijwilligers van Roeselare en Kortrijk was dit jaar voorzien van een leuke zomerquiz met wat lekkers om gezellig te tafelen. Tijdens de bijeenkomsten leren de vrijwilligers elkaar beter kennen en kunnen ze hun ervaringen delen. Bovendien kunnen ze zich er inschrijven voor vormingen met thema’s die belangrijk kunnen zijn als vrijwilliger, zoals EHBO.”

“Vrijwilligers dagoppas bieden vooral gezelschap en toezicht aan. De job varieert van gezellig koffie drinken en babbelen tot op stap gaan om te wandelen of om boodschappen te doen. Het takenpakket hangt dus af van de noden van de klant. De vraag naar dag- en/of nachtoppas bij mensen thuis is hoog. We zijn dus steeds op zoek naar vrijwilligers.” (SB)