Thuiszorgorganisatie i-mens houdt zomerbijeenkomst voor de vrijwilligers: “Op die manier onze waardering uiten voor hun inzet”

Tijdens de jaarlijkse zomerbijeenkomst van thuiszorgorganisatie i-mens regio Kortrijk werden de vrijwilligers getrakteerd op een broodjesmaaltijd. “We willen op die manier onze waardering uiten voor hun inzet”, zegt verantwoordelijke Charlotte Beerlandt. “Zo kunnen ze ook elkaar beter leren kennen en ervaringen uitwisselen.”

De onafhankelijke thuiszorgorganisatie i-mens werkt samen met vrijwilligers over heel Vlaanderen die zowel dag- als nachtoppas aanbieden bij mensen thuis. Ook niet-dringend vervoer wordt aangeboden. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers die werken in kinderdagverblijven of assistentiewoningen. “We zetten ze in de bloemetjes en tonen zo onze waardering. Zo kunnen ze ook elkaar beter leren kennen en ervaringen uitwisselen. Vrijwilligers zijn een zeer belangrijke schakel tussen de mantelzorgers en de professionele hulpverleners.”

“Er gewoon zijn, betekent al zoveel”

Fernand Buyse (75) werkt drie dagen in de namiddagopvang en enkele dagen in de nachtopvang. “De dame van 96 waar ik voor zorg, is moeilijk te been en kan niet alleen naar bed. Ik help ze. Ik gebruik een flatje in hetzelfde gebouw en ben snel ter plaatse als er iets is. Zij draagt een armbandje en kan alarm slaan mocht er iets misgaan. Dat wil ook zeggen dat je alert moet blijven, want het blijft wel degelijk in je onderbewustzijn hangen. Andere mensen houd ik gezelschap of help hen met oog- of neusdruppeltjes of eten en drinken”, vertelt Fernand.

“We zijn er voor hulp te bieden, daarvoor doe je het. Er gewoon zijn, betekent al zoveel. Die mensen zijn zo dankbaar. Je krijgt daar zoveel voor in de plaats. Ik voel me daar goed bij en het geeft voldoening. Ik wil nog lang mensen helpen.”