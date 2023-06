Thuiszorg Familiezorg organiseert thuiszorg voor iedereen vanuit nieuw regiohuis in Wingene

Met de officiële opening van haar gerenoveerde regiohuis in Wingene zet Thuiszorg Familiezorg haar werking in regio Wingene en Zwevezele voor het voetlicht. Een enthousiast team staat in voor deskundige thuiszorg met een hart, voor iedereen. Het team breidt nog altijd uit en is op zoek naar enthousiaste medewerkers.

Thuiszorg Familiezorg is al 75 jaar actief in West-Vlaanderen, ook in de regio Wingene en Tielt. Ter aanvulling van de werking vanuit de Krommewalstraat in Tielt, is er nu ook een bijkomend contactadres in de Oude Bruggestraat 72 in Wingene. Het gebouw is voor vele Wingenaars gekend, want het huisvestte vroeger een tandartspraktijk. Na een grondige renovatie neemt Thuiszorg Familiezorg er nu haar intrek.

“Ons nieuwe regiohuis is vlot bereikbaar, toegankelijk en comfortabel ingericht, met functionele burelen en verschillende ontmoetings-, vormings- en vergaderruimtes,” vertelt Liesbeth Vroman, regionaal diensthoofd, stralend. “Alle geïnteresseerden, zorgvragers en mantelzorgers kunnen hier terecht voor informatie en advies over thuiszorg. Ook huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten… zijn altijd welkom. Kortom, ons nieuwe huis zet zijn geschiedenis van goede zorgverlening verder!”

Een waaier van diensten voor alle zorgbehoevenden

Vanuit het regiohuis in de Oude Bruggestraat 72 organiseert Thuiszorg Familiezorg thuiszorg voor iedereen, ongeacht leeftijd, levensfilosofie, ziekenfonds…

Wie pas thuiskomt uit het ziekenhuis, ernstig ziek is, een moeilijke tijd doormaakt in de gezinssituatie, door hoge leeftijd of om andere redenen thuis zorg en ondersteuning nodig heeft… kan terecht bij Thuiszorg Familiezorg. Professionele verzorgenden geven onmisbare basiszorg (huishouden, lichamelijke verzorging, psycho-sociale ondersteuning), overdag of ’s avonds, ook bij thuiskomst uit het ziekenhuis en dringende zorgvragen.

© GF

Partners, ouders en familieleden hebben soms nood aan aflossing in de zorg. Daarom biedt Thuiszorg Familiezorg oppas en assistentie thuis met vrijwilligers.

Een kraamverzorgende van ‘de wieg’ zorgt voor ondersteuning in het huishouden tijdens de zwangerschap of na de bevalling. Ook kan zij helpen met de verzorging van de baby en de andere kinderen met zorg omringen.

Naast deze basiszorg aan huis biedt Thuiszorg Familiezorg ook psychologische zorg aan huis, persoonlijk advies voor meer comfort en veiligheid thuis, thuisbegeleiding bij personen met dementie…