Thuisverpleegkundigen Wit-Gele Kruis lanceren zelfbedachte opberghulp in Tielt

Heel wat thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis doorkruisen straks West-Vlaanderen met een opmerkelijke nieuwe opbergbox in hun autokoffer. De ‘All-in-the-Box Auto-opberghulp’ werd donderdag voorgesteld in Tielt en moet helpen om het vele materiaal van thuisverpleegkundigen efficiënt op te bergen.

Het idee voor de box komt van een verpleegkundige zelf. “Door de toename van complexere zorgen is het medische verpleegmateriaal sterk toegenomen”, legt referentieverpleegkundige Veerle Vanoverschelde uit.

Howest

“Maar het veilig stockeren van alles in een beperkte kofferruimte is niet evident. Zo kwam ik op het idee voor een handige opbergkoffer met lades, waarmee je vlot het overzicht bewaart en bovendien in een oogwenk ziet welk materiaal er eventueel bijbesteld moet worden. Het is fantastisch dat mijn idee nu effectief realiteit is geworden.”

Het idee van Veerle werd opgepikt door de organisatie en werd verder ontwikkeld, in samenwerking met studenten productontwikkeling van Howest en Universiteit Antwerpen.

Wit-Gele Kruis

Het ontwerp werd gefinaliseerd door Verhaert Masters in Innovation uit Kruibeke en het Brugse maatwerkbedrijf SOBO kreeg de eer om de eerste 600 boxen te monteren. De eerste boxen werden donderdag overhandigd aan de thuisverpleegkundigen bij het Wit-Gele Kruis in de Careelstraat in Tielt.

“We vinden het belangrijk dat innovatie dicht bij de dagelijkse leefwereld van de verpleegkundigen staat en helpt hen te ontzorgen”, klinkt het bij de directie van het Wit-Gele Kruis.

“De lancering van deze nieuwe opberghulp kan dan ook rekenen op heel wat interesse onder de thuisverpleegkundigen.” In een eerste fase krijgen 600 collega’s de handige opberghulp in hun dienstwagen. (SV)