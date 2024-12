Thuisverpleegkundigen bundelen krachten

Na het pensioen van Marleen Dekeyzere besloten Jessica Candry (40) uit Langemark en Nele Woets (47) uit Ieper de ‘Praktijk Dekeyzere’ voort te zetten onder de nieuwe naam LP-Thuisverpleging. Daarbij krijgen ze versterking van twee ervaren verpleegkundigen: Tine Cathry (30) uit Woesten en Veerle Maes (49) uit Ieper.

Alle vier de verpleegkundigen leerden elkaar kennen tijdens hun werk in het Jan Yperman Ziekenhuis en hebben samen in bijberoep gewerkt in de toenmalige praktijk. “LP-Thuisverpleging verzorgt momenteel al een vijftigtal patiënten”, zegt Jessica. “Onze zorgverlening is zeer divers en omvat alles: van wondzorg bij jonge kinderen tot het begeleiden van patiënten in een palliatief stadium.”

Jessica en Nele kiezen ervoor om de praktijk op een menselijke schaal te behouden. “Op deze manier kunnen we elke patiënt en zorgsituatie optimaal en op een professionele manier opvolgen”, aldus het duo. “We vinden het essentieel dat we de mensen goed kennen en zij ons vertrouwen. Wij kiezen bewust voor kwaliteit boven kwantiteit. Daarom beperken we ons werkgebied tot Langemark-Poelkapelle. Vandaar onze naam LP-Thuisverpleging. Wij geven er de voorkeur aan tijd door te brengen met onze patiënten, in plaats van lange afstanden te rijden.”

Voldoening

“Voldoende tijd maken voor onze patiënten is voor ons van groot belang. Het levert ons niet alleen voldoening op, maar het wordt ook duidelijk gewaardeerd door de mensen zelf. Dankzij onze kennis en ervaring, zowel vanuit de ziekenhuiswereld als de thuisverpleging kunnen we onze patiënten de best mogelijke zorg bieden. Ook blijven we ons verder bijscholen door opleidingen te volgen over wondzorg, palliatieve zorg, compressie-therapie…”, zegt Nele tot besluit. (TOGH)

Voor meer info kunt u terecht op de Facebookpagina van LP-Thuisverpleging. Contact opnemen kan via het algemeen nummer 0468 02 90 29.