TEJO-huis Izegem komt in de Vredestraat 28 en is nog op zoek naar extra therapeuten

Ook Izegem heeft straks een eigen TEJO-huis waar jongeren van 10 tot 20 jaar anoniem en gratis therapeutische sessies kunnen volgen. Het is Rotaryclub Izegem die daarvoor de middelen verzamelde. Het TEJO-huis zal op donderdag 31 augustus openen in de Vredestraat 28, dichtbij het centrum en het station. Al drie vrijwilligers engageerden zich, maar men is nog op zoek naar extra therapeuten.

Vorig jaar kondigde Rotaryclub Izegem de oprichting aan van een TEJO-huis te Izegem. Dit zou dan het 20ste huis zijn in Vlaanderen: een huis waar jongeren tussen 10 en 20 jaar terecht kunnen voor psychische hulp: onmiddellijk, anoniem en gratis. Na een lange zoektocht naar een geschikt huis én de uitbouw van een team waarmee kan opgestart worden is het zover. De opening is gepland op donderdag 31 augustus.

Voor jongeren uit Izegem en de nabije regio

Peter Van Steen, voorzitter Rotaryclub Izegem: “Vanuit de scholen en het Sociaal Huis Izegem kregen we het signaal dat in Izegem de nood aan psychische ondersteuning bij jongeren groot is. De voorbije coronaperiode heeft dit enkel maar scherper gesteld. Enkele dramatische gevallen van zelfdoding bij jongeren, ook in de omgeving van onze club, gaven de doorslag tot het opzetten van dit project.”

“Voor onze club is dit wellicht het meest ambitieuze project in het 50-jarig bestaan. Het is evenwel een terrein waar we ook niet echt mee vertrouwd zijn. We waren dan ook heel blij dat TEJO-huis Roeselare dat al vijf jaar actief is, mee zijn schouders zette onder het project en ons vooral op therapeutisch vlak verder zal ondersteunen en begeleiden.”

Vredestraat: centraal en toch discreet

Voor een TEJO-huis moet aan een aantal criteria voldaan worden: dichtbij het centrum, dichtbij het station en discreet toegankelijk. “In het huis moet een onthaalruimte zijn en minimaal twee gespreksruimtes. Het was geen makkelijke zoektocht maar uiteindelijk vonden we een bijzonder geschikte locatie in de Vredestaat nummer 28. Dit is de straat van Eperon d’Or tot aan de vaart: letterlijk op stapafstand van het centrum en het station. Intussen wordt het huis door een werkgroep onder handen genomen om er een warme, gezellige thuis van te maken. Geen steriele consultatieruimtes maar huiselijke, gezellige en discrete kamers. Op het gelijkvloers is de ontvangstruimte, op de tweede verdieping twee consultatieruimtes en op de zolder een locatie waar ook groepssessies kunnen gehouden worden.”

Een sterk startteam

Een TEJO-huis draait op 100 procent op vrijwilligheid. “In een tijd dat therapeuten overbevraagd worden en ‘gratis’ niet echt meer van deze tijd is, wordt het een opdracht om een sterk team draaiend te houden. We zijn bijzonder blij dat we op dit vlak ook al klaar zijn om aan de slag te gaan met dit kernteam.” Coördinator wordt Lena Delaere uit Izegem, gepensioneerd apotheker. Haar dochter Sofie Vanhecke zet nu de apotheek verder in de Burgemeester Vandenbogaerdelaan. “Ik ben zelf uiteraard geen therapeute, maar wilde me wel engageren voor dit waardevolle project”, zegt Lena.

De therapeuten zijn Sara Mermans uit Izegem, therapeut bij groepspraktijk Verwonder en Ines De Roo uit Izegem, teamcoach bij vzw Samenspel. “De nood aan een TEJO-huis is groot, zeker ook hier in deze regio. Het is prachtig dat er nu ook eentje in Izegem komt. Ook wij hebben een drukke job, maar maken met plezier tijd vrij om de jongeren te helpen”, klinkt het bij het duo.

Therapeuten gezocht

TEJO Izegem zal onder de vleugels en de vzw van TEJO Roeselare werken. Daar heeft men al ruim vijf jaar ervaring. “Momenteel draaien wij op een 13-tal therapeuten in Roeselare”, zegt voorzitter Filip Deboutte. Miche Vandenbroucke is er aan de slag als een van die therapeuten. “We krijgen er jongeren met allerlei problematieken: persoonlijke problemen, echtscheidingsproblemen, rouw, zelfmoordgedachten… Meestal komen de jongeren bij ons terecht door zorgleerkracht die hen doorverwijst of via het CLB. Voordeel bij ons is dat ze rechtstreeks, zonder het bijzijn van de ouders, vrijuit kunnen praten. En als het met de ene therapeut minder klikt, hebben we er ook geen probleem mee om door te verwijzen naar een collega.”

Peter Van Steen, die aan zijn laatste weken bezig is als Rotary-voorzitter (ieder jaar wordt de fakkel doorgegeven, red.): “We zijn trots dat we met dit straffe team van start kunnen gaan. Dit laat ons toe te beginnen met een beperkt aantal onthaaluren per week. Nu al is duidelijk dat er nood zal zijn aan meer. Daarom doet de werkgroep een oproep naar alle therapeuten in de regio om een paar uur per maand te investeren in dit prachtige project. Er zijn vanzelfsprekend een aantal criteria (opleiding, ervaring,…), maar iedereen wordt deskundig opgeleid en begeleid door het team van TEJO Roeselare.”