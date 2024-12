Te weinig personeel, vervallen medicijnen en vuile lakens: daarom staat wzc Rusterloo in Beernem op zwarte lijst van overheid

Het woonzorgcentrum Rusterloo uit Beernem is voor de tweede keer onder verhoogd toezicht geplaatst door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat gebeurde een eerste keer in 2022, en nu na een inspectie op 3 september opnieuw. De audit bracht onder meer aan het licht dat er te weinig personeel is. De directie van het woonzorgcentrum wilde niet reageren op het nieuws.

De zorginspectie van het Agentschap Zorg en Gezondheid voerde op 3 september een controle uit in woonzorgcentrum Rusterloo in Beernem. Uit het verslag van die inspectie bleek dat het woonzorgcentrum een aantal tekorten had, waarna het Agentschap overging tot de aanmaningsprocedure. Dat wil zeggen dat het woonzorgcentrum een remediëringsplan moet opmaken. Daarin moet duidelijk omschreven staan op welke manier de tekorten worden opgelost, en hoe lang het zal duren vooraleer alle tekorten zijn weggewerkt.

Nadien kan het Agentschap oordelen of de acties voldoende zullen zijn en de tijdspanne van het actieplan kort genoeg is. Indien dat niet het geval is, kan het departement volgende maatregelen nemen. Als blijkt dat de voorzieningen de tekorten niet oplossen en er dus een gevaar blijft voor de gezondheid en het welbevinden van de bewoners, dan kan de erkenning van het woonzorgcentrum in kwestie worden ingetrokken.

Sluiting

Blijven de problemen aanslepen, dan hangt de woonzorgcentra een tijdelijke of zelfs definitieve sluiting boven het hoofd. Daarnaast kunnen eventueel ook boetes die kunnen oplopen tot 25.000 euro worden gegeven. Het doel van een eventuele sanctie is en blijft volgens Zorg en Gezondheid wel om de situatie voor de bewoners te verbeteren.

Maar wat is er precies aan de hand bij Rusterloo? Het woonzorgcentrum stond in 2022 al even op de zogenoemde ‘zwarte lijst’, en kreeg daardoor vaker dan andere woonzorgcentra een inspectie over de vloer. Na een inspectie op 9 april werd onder meer het personeelstekort onvoldoende aangepakt. In april was er een licht tekort aan hoofdverpleegkundigen en dat tekort was in september alleen maar groter geworden. Bovendien is er ook bij de verpleegkundigen en bij de zorgkundigen een licht personeelstekort.

Dat personeelstekort is ook te herkennen bij de beoordeling over van wachttijden bij beloproepen. In april stelden de inspecteurs vast dat de wachttijd voor 48 oproepen langer was dan 10 minuten, bij 10 oproepen was de wachttijd langer dan 30 minuten. In september moest de inspectie oordelen dat de wachttijden niet werden nagekeken.

Toiletten

In het inspectieverslag is voorts te lezen dat er in een van de toiletten geen werkend oproepsysteem was. Daarnaast zijn er een is er een gebrek wat betreft beschikbare dispensers met wegwerphanddoekjes en aangepaste vuilnisbakken. Opvallender misschien is het feit dat er bij de twee medicijnen werden aangetroffen waarvan de vervaldatum een maand was overschreden. Die medicijnen moesten al uit de voorraad gehaald zijn.

Ook wat betreft de zorg voor bewoners zijn er gebreken vastgesteld. In het zorg- en ondersteuningsplan werden een aantal handelingen niet zorgvuldig geregistreerd noch uitgevoerd. Volgens het plan zou een bewoner een bad gekregen hebben, terwijl dit niet gebeurde. Een andere bewoner had tijdens de inspectie van april vuile en lange nagels, hoewel het zorg- en ondersteuningsplan aangaf dat die zorg werd uitgevoerd. In het inspectieverslag van september staat evenwel dat de vingernagels van bewoners proper zijn. Toch vonden de controleurs hiaten in de uitgevoerde zorgtaken. Bij de wondzorgfiche van een aantal patiënten vond de inspectie ook een aantal onzorgvuldigheden.

Bad

Nog opvallend is het feit dat de inspectie kon vaststellen dat sommige bewoners al enkele weken geen bad hadden ontvangen. “In het dossier wordt telkens melding gemaakt dat de bewoner het bad weigert. Eenmaal wordt de zorg voor bad of douche afgetekend voor uitgevoerd, maar in de opmerkingen staat beschreven dat de persoon weigerde. De bevraagde gesprekspartners gaven aan dat de personeelskrapte ervoor zorgt dat baden niet steeds gegeven kunnen worden. Op de dag van het inspectiebezoek zijn geen baden of douches gegeven”, valt te lezen in het verslag.

Het dagelijks onderhoud van de kamers in het woonzorgcentrum laat blijkbaar ook de wensen over. Op de vloer van een verpleegpost zijn vuile strepen te zien en in twee van de vier bezochte kamers zijn de lakens van opgedekte bedden vuil. Bovendien wordt de medicatie van bewoners onzorgvuldig bewaard. “Op de kamer van tee bewoners die medicatie onder toezicht moeten nemen, ligt een pilletje op tafel. Voorts staat in een kamer met een bewoner met dementie een fles isobetadine. Ook worden verzorgingskarren onbewaakt achtergelaten.

Tenslotte is er blijkbaar ook geen goede opvolging van de gebruikersraad. In de verslagen daarvan worden steeds dezelfde items aangehaald. Bij de inspectie van september moet de directie toegeven dat er geen familieraad werd georganiseerd, hoewel dat een keer per trimester moet gebeuren.

De directie van het woonzorgcentrum wenste niet te reageren op het nieuws.