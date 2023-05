Tandartsenpraktijk Sylvie Verleye bestaat 25 jaar: “Alle specialisaties onder één dak”

Tandartsenpraktijk Sylvie Verleye in Oostkamp bestaat 25 jaar. De praktijk in het centrum van Oostkamp is in die tijd uitgegroeid van een solopraktijk naar een multifunctionele groepspraktijk met 12 stoelen en iets meer dan 30 medewerkers. Tandartsenpraktijk Sylvie Verleye heeft zowat alle specialisaties binnen de tandheelkunde in eigen huis.

Tandarts Sylvie Verleye studeerde in 1997 af met grote onderscheiding aan KU Leuven en startte in 1998 haar solopraktijk in Oostkamp, in combinatie met lectoring in Leuven. Toen nog aan de overkant van de huidige praktijk, waar ze sinds 2013 gevestigd is. In die 25 jaar is er veel veranderd, van een solopraktijk naar een volwaardig tandartsenpraktijk waar ze de patiënt van A tot Z kunnen bijstaan in een kleinschalige en familiale sfeer. “Kwaliteitsvolle tandheelkunde uitoefenen lukt niet alleen, want als je high-tech bijgeschoold bent in het ene deelgebied, ben je terug basic skilled in het andere. Met de visie van de sterkte van het team is de sterkte van elke tandarts werd na de verhuis in 2013 een groepspraktijk opgestart met vier stoelen, waarbij we nu in 2023, na 25 jaar tandheelkunde, staan voor een multidisciplinaire praktijk met 12 stoelen, 15 tandartsen, 2 mondhygiënistes, 12 assistenten en twee personen die instaan voor het onderhoud”, weet Sylvie te vertellen. “We hebben alle specialisaties onder één dak, wat een grote meerwaarde biedt voor de patiënt die, indien gewenst, snel en efficiënt intern verwezen kan worden voor kwalitatief hoogstaande tandzorg.” Er is een groot tekort aan tandartsen, wat op veel plaatsen resulteert in een patiëntenstop. Dit kunnen ze bij Verleye opvangen door deze uitbreiding.

Behandelingsverslag

Daarnaast kunnen externe collega-tandartsen ook gebruikmaken van dit multidisciplinair team. De gevraagde behandelingen worden in overleg uitgevoerd en vervolgens wordt de patiënt terugverwezen naar de eigen tandarts met het behandelingsverslag. Dit alles met als gemeenschappelijk doel de optimale verzorging van de patiënt. “Ons team wil met een persoonlijke aanpak iedereen stapsgewijs tandheelkundige zorg geven, met focus op eerlijkheid, transparantie, gezamenlijk overleg en steeds in het belang van de patiënt”, besluit Tandarts Sylvie Verleye. (GST)

Info: www.tandartsverleye.be