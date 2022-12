’t Zorghuisje is winkel met slaapkamer, badkamer en keuken

Op de hoek van de Oude Eiermarkt en de Weststraat in Lo heeft op 1 december ‘t Zorghuisje zijn deuren geopend. Arne Debruyne en Lien Melis verwelkomen er de mensen in een echt belevingshuis. “Iedereen kan in een zorgsituatie terechtkomen”, zeggen ze. “Wij helpen de mensen op maat.”

Arne Debruyne werkte al twee jaar mee in de apotheek van zijn ouders in de Weststraat. Daar kregen ze regelmatig de vraag naar bijvoorbeeld een brace en andere zorgartikelen. “We moesten die dan vaak bestellen uit een catalogus of de mensen doorverwijzen naar een thuiszorgwinkel in de buurt”, zegt Arne. “Daaruit ontstond het idee om in Lo een thuiszorgwinkel op te starten. Het is als het ware een aanvulling op de apotheek.”

Maar ‘t Zorghuisje is niet zomaar een thuiszorgwinkel. Het is een belevingswinkel, in de vorm van een huis met een slaapkamer, badkamer en keuken.

“Mensen kunnen ter plaatse onze producten zien, voelen en uittesten”, zeggen Arne en Lien. “We hebben bewust gekozen voor het concept van een echt huis. Zo staan in de slaapkamer een zorgbed en liftzetels die op maat van de klant kunnen worden gemaakt. In de keuken vind je dan weer aangepast bestek en borden, en in de badkamer onder meer een toiletverhoog, antislipmatten en een badplank.”

Gratis testen

“Voorts bestaat ons aanbod uit allerlei braces, natuurlijke verzorgingsproducten voor het hele lichaam, scooters en rollators. Sommige toestellen kunnen de mensen trouwens een week thuis gratis testen. We hebben ook fitness- en revalidatietoestellen in ons assortiment, en gezelschapsspellen met grote letters zoals Rummikub en kaartspellen voor slechtzienden. Ook een traplift kan bij ons in ‘t Zorghuisje worden uitgetest. Veel zaken kan je hier kopen of huren.”

“Zorg wordt vaak geassocieerd met ouderen, maar het is veel breder dan dat”, zegt Lien, die verpleegkundige is en ruim zestien jaar ervaring heeft in de verkoop en verhuur van thuiszorgartikelen. “Ook jongere mensen kunnen in een zorgsituatie terechtkomen. Denk maar aan jonge moeders, mensen die revalideren na een operatie of ongeval, en sporters met een blessure. Iedereen kan bij ons terecht.”

“We werken ook niet met een klantenkaart”, zegt Arne. “We bieden op de meeste producten meteen tien procent korting, op incontinentiematerialen zelf twintig procent. Die bevinden zich trouwens in een aparte kamer, omdat sommige mensen daarvoor toch een zekere schaamte hebben.”

Administratieve hulp

“We helpen ook op administratief vlak. Zo worden veel zaken terugbetaald, maar niet iedereen is daarvan op de hoogte. We verschaffen hierover alle nodige uitleg en geven de juiste documenten mee voor de arts. Dat stelt de mensen op hun gemak en neemt de drempelvrees weg. Het geeft een goed gevoel ook op die manier te kunnen helpen.”

Ook wie niets nodig heeft, is welkom in ‘t Zorghuisje. “Het is vrije ingang, en iedereen is welkom, zonder enige aankoopverplichting”, besluiten Arne en Lien. “We willen een huiselijke sfeer creëren. De mensen zijn vaak ook verbaasd over het feit dat de winkel zo groot is. We hebben trouwens enkele leuke dingen in de aanbieding als eindejaarcadeau, zoals een leeskussentje en een opplooibare wandelstok.” (KVCL)

