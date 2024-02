SpeCtrum Kafé gaat binnenkort voor het eerst open: “Een kleine aanpassing kan veel betekenen”

Op 21 februari worden de deuren van het ‘SpeCtrum Kafé’ voor het eerst geopend. Onder begeleiding van drie gespecialiseerde coaches kunnen mensen er terecht om met facetten van autisme beter te leren omgaan. Ze krijgen meteen een zicht op bepaalde technieken die ze in het dagelijkse leven kunnen toepassen.

“Mensen hebben vaak geen slechte bedoelingen, ze weten gewoon niet beter.” Autismecoaches Stephanie Behaegels (44), Caroline Commenne (48) en Katleen Defever (48) leerden elkaar kennen tijdens de studies en besloten hun expertisevelden te gaan bundelen. “Als autismecoaches komen we allemaal uit verschillende achtergronden. Van maatschappelijk begeleidster tot psychiatrisch verpleegkundige en leerkracht in het BuSo? We worden allemaal dagelijks geconfronteerd met autisme en vooral de onmacht van mensen om het gegeven om te gaan. We merkten op dat heel wat mensen, waarbij er in hun entourage van autisme sprake is, niet echt weten hoe ze bepaalde zaken moeten aanpakken. Daardoor ontstaat de perceptie dat alles een beetje gebanaliseerd wordt en dat is allesbehalve constructief. Na verschillende gesprekken besloten we onze expertises te bundelen in het virtuele AutiHuis, waar we mensen met raad en daad proberen bij te staan.”

Dankzij de verschillende sessies van dat digitale huis, slaagden de drie dames erin de nood aan het concept van een SpeCtrum Kafé te identificeren. “Misschien heb je een kind, een ouder, een collega of zelfs een leerling die met autisme te maken heeft? Misschien heb je niet echt nood aan een behandeling maar een luisterend oor of tips om het leven wat gestroomlijnder te laten verlopen? Daar zal het tijdens de eerste editie van SpeCtrum Kafé om draaien. Via verschillende gespreksgroepen zullen we duidelijk maken dat autisme niet het einde van een kwalitatief leven hoeft te betekenen. Het is ook niet allemaal kommer en kwel. Veelal is het verschil tussen een lach en een traan weinig meer dan een kleine aanpassing of wat meer begrip.”

