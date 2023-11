Sophie gebruikt Oosterse geneeskunde om mensen te helpen: “Voetreflexologie is de basis”

Sophie Vanderhaeghe (50) helpt mensen met psychische en lichamelijke problemen door het uitvoeren van voetreflexologie en massages. Ze volgde hiervoor verschillende opleidingen

Sophie Vanderhaeghe volgt dergelijke opleidingen al sinds 2006. “In 2018 ben ik er effectief mee aan de slag gegaan. Ik behandelde al mijn moeder en zo kwamen er meer mensen bij.” Sinds kort woont Sophie weer in haar ouderlijk huis in de Nieuwstraat 34. “Ik werkte afwisselend in de Kempen en in Lichtervelde, maar moest uiteindelijk door de afstand een keuze maken. Omdat ik graag langs wil blijven gaan bij mijn moeder die alleen is, koos ik ervoor om in Lichtervelde de praktijk te behouden.”

“Voetreflexologie is de basis van mijn behandelingen”, legt Sophie uit. “De voet is de representatie van het lichaam. De grote teen bijvoorbeeld staat voor het hoofd. Door druk op de teen uit te oefenen kan je de problemen daar wegwerken. Daarnaast geef ik ook therapeutische massages, alsook dieptemassages. Deze Oosterse geneeskunde is wetenschappelijk bewezen”, benadrukt Sophie.

Diverse problemen

De behandelingen werken zowel voor psychische als fysieke problemen. “Innerlijke stress kan ermee verholpen worden, zoals stress die kan leiden tot verslavingen. Het kan ook een oplossing bieden voor chronische pijn.”

“Schouderproblemen kunnen soms met één enkele sessie opgelost worden, bij chronische klachten zijn er vaak meer sessies nodig. Iets wat al 20 jaar een probleem is, kan niet zomaar in één twee drie opgelost worden. Naast de behandelingen in mijn praktijk geef ik ook advies mee over hoe leefpatronen te veranderen en aan te pakken. Dat kan zijn op het vlak van voeding of relaties met andere mensen die niet zo goed verlopen.”

“Er wordt gericht supplementenadvies gegeven. Veel van de voedingsstoffen die we nodig hebben, vind je niet meer terug in de hedendaagse voeding.”

(Jenka Watteny)