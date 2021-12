Snelle ‘Fast Pass’ PCR-testcentrum voor zorgverleners geopend in Torhout.

Door de vierde coronagolf lopen de wachttijden in de gebruikelijke testcentra en in de testlabo’s op. De lange wachttijden zijn een probleem voor zorgverleners die zich regelmatig willen laten testen. Daarom opent Altrio vandaag een ‘Fast Pass’ PCR-testcentrum in Torhout. Het testcentrum is speciaal voor zorgverleners.

De vierde coronagolf overspoelt opnieuw de zorgverleners. Ook zij moeten zich regelmatig laten testen zodat ze hun zorg kunnen blijven verlenen aan iedereen die het nodig heeft. Maar momenteel worden de zorgverleners geconfronteerd met te lange wachttijden waardoor zij gehinderd worden in hun zorgverlening.

Daarom wil Altrio thuisverpleging de zorgverleners een handje helpen. Vandaag openen meerdere regionale snelle PCR-testcentra waaronder een in Torhout. Altrio wil testcentra speciaal voor de zorgverleners zodat de continuïteit van hun werk gewaarborgd blijft.

Testen zonder wachten

De snelle PCR-testcentra zijn er speciaal voor zij die actief zijn als fysieke of mentale zorgverlener zoals bijvoorbeeld (huis)artsen, specialisten, verpleegkundigen, zorgkundigen en kinesitherapeuten. Er zullen geen wachttijden zijn zoals bij de drukbezette reguliere testcentra. Zorgverleners kunnen gewoon binnenwandelen en de PCR-test laten afnemen door ervaren mensen. De uitslag van die test wordt binnen de 24u aan de zorgverlener doorgegeven. Snel handelen is de boodschap, want elke actieve zorgverlener maakt in deze periode een absoluut verschil voor de gezondheid van onze bevolking.

Het snelle West-Vlaamse PCR-testcentrum voor zorgverleners is vanaf vandaag te vinden in de Bruggestraat 132 in Torhout. Meer info is terug te vinden via altrio.be/fastpasspcr of bel 050 89 54 54.