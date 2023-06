Senioren dagverzorgingscentrum Dischveld mochten hengelen in de visvijver aan De Plataan

Onder het goedkeurend oog van de Koninklijke Vrije Vissers, de hengelvereniging die instaat voor het onderhoud van de visvijver aan De Plataan, mochten de senioren van het Dischveld aan het vissen slaan. En met succes, ze haalden meerder visjes boven, die uiteraard meteen werden terug gezet.

Vorig jaar werd de eerste hengeldag voor senioren gehouden, dit kreeg deze week een vervolg. Op dinsdag was het de beurt aan de senioren van het dagverzorgingscentrum, woensdag aan de bewoners van De Plataan. De visvijver wordt voor een symbolische som gehuurd voor de Kon. Vrije Vissers die sinds jaar en dag daar hun thuishaven hebben, de vereniging zorgt voor het onderhoud van de vijver en het uitzetten van de vis. Het kwintet van Günther Bardoel, Francky Fertein, Ronny Devisscher, Luc Verfaillie en Tony Maes is er haast dagelijks in de weer. “Op zaterdag is hier de tweewekelijkse vissing, de veteranen vissen in de andere week ook op vrijdag. Je kan met een dagvergunning hier ook als niet-lid komen vissen. Dat kost vijf euro, andersvaliden, senioren en kinderen onder de 14 jaar betalen slechts drie euro. De vis, meestal karper, moet wel telkens teruggezet worden”, vertelt Francky Fertein. Voorzitter van de club is Jean-Luc Depovere.

Jeugdherinneringen

De beste zone om te vissen, in de schaduw en met veel vis, werd voor twee dagen afgebakend in functie van de senioren. Jürgen Vanbrabant, de echtgenoot van Els Vandevoorde (diensthoofd Dischveld) neemt een dagje verlof om de senioren te begeleiden. “In mijn jeugd heb ik nog gevist, dat materiaal heb ik bewaard en komt nu nog van pas. In de week na Vaderdag bezorgen we deze mannen een plezante namiddag.”

Ook zorgkundige Paskaline Deconinck begeleidde mee de senioren. “Het zijn mensen die allemaal nog thuis wonen, maar die per week één of meerdere dagen naar ons dagverzorgingscentrum komen.”

Godfried Spillebeen, die in de Boomgaardstraat op De Mol woont, was van de partij. “Ik heb nog gevist, maar dat is zeker 20 jaar geleden. Maar het lukt aardig, ik had al enkele keren beet.”